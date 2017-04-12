4月16日，中甲第5輪將展開爭奪，新疆雪豹隊坐鎮主場迎戰大連一方隊，這也是新疆隊本賽季中甲的首個主場比賽。開局「4連客」、2次遭遇點球判罰、2人被紅牌驅逐，新疆隊期盼在主場逆轉前幾輪的頹勢，而就是在這塊場地上，新疆隊上賽季曾創造連續8場不敗的紀錄。

雙方歷史上總共有過4次交鋒，新疆隊2勝2負，與一方隊戰成平手。最近一次對決中，憑藉曲曉輝的自由球直接破門，一方隊主場1-0戰勝新疆隊，結束2連敗。不過，新疆隊去年在主場2-1擊敗對手，建功的是法伊奇和伊達。

經過三年的「錘鍊」，新疆隊已經在中甲站穩腳跟，上賽季最終位列積分榜第11，提前7輪完成保級重任，而第23輪結束時僅與領頭羊差4分，新疆隊曾一度看到沖超的希望。

2017賽季，新疆隊簽約了前中甲金靴巴巴卡和喀麥隆前鋒伊科拉。不過，新疆隊開局的賽程頗為不利，一上來就遭遇「4連客」，而已經過去的3輪比賽中，新疆隊1平2負，且1球未進，排進積分榜第13。更為悲催的是，新疆隊在2場比賽中被吹了2粒點球，且2人被紅牌罰下。揭幕戰，新疆隊客場遭毅騰隊點殺，徐擎累計2黃被紅牌罰下；次輪，終於在客場0-0頑強逼平綠城隊，新疆隊取得新賽季首個積分；緊接著，新疆隊又在客場被黃海隊點球絕殺，而維森特累計2張黃牌被罰出場，新疆隊再次10打11。

4月16日，新疆隊終於迎來了2017賽季中甲的首個主場比賽，迎戰大連一方。

本賽季是一方隊降到中甲的第3個年頭，為了重返中超，球隊請來了前皇馬主帥胡安-卡羅，並提高了贏球獎金。前3輪，一方隊收穫3連勝拿滿9分：2-0勝梅州隊、2-0勝北控隊和1-0勝毅騰隊，僅以凈勝球劣勢屈居積分榜次席。上賽季的「銀靴」穆謝奎仍是球隊大腿，場均1球並列射手榜第2，而新加盟的象牙海岸前鋒波利也在對陣毅騰隊的比賽中上演絕殺。此外，阿根廷中衛費拉里和老將周挺的到來，無疑大大提升了球隊的後防實力。

迎戰一方，是新疆本賽季主場首戰，去年在這塊場地，新疆隊曾創造連續8場不敗的紀錄，深圳隊、人和隊和一方隊均在此輸球。而此番與一方隊的對決，很可能將成為新疆隊本賽季的分水嶺，觸底反彈？讓我們拭目以待！

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