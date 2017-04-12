為了更好地發揮專家在奧運備戰監督管理、運動訓練、科研、醫療等方面積極作用，近日，中國奧委會正式組建專家委員會。

專家委員會將主要作為中國奧委會在奧運備戰方面的重要參謀、智庫，負責對奧運備戰總體計劃和方案提出建議，跟蹤其他國家（地區）奧委會備戰動態並提出分析、建議和對策，指導和監控各項目奧運備戰訓練過程，收集有關備戰訓練、科研、醫療保障需求，督導訓練計劃、醫療、科研保障方案落實，參與訓練營、教練員培訓的組織策劃，對國家隊運動員、教練員以及醫療、科研人員待遇提出建議等。

作為中國奧委會改革的一項重要內容，專家委員會的設立將有利於促進奧運備戰工作的扁平化管理，進一步提高備戰工作的質量效能。專家委員會由中國奧委會副主席蔡振華任主任，中國奧委會副秘書長蔡家東任常務副主任。首批已任命的專家委員包括王義夫、黃玉斌、李永波、馮樹勇等具有豐富奧運備戰訓練管理工作經驗的專家。