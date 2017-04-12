官宣！中國奧委會組建專家委員會 蔡振華任主任北京新浪網 (2017-04-12 16:39)
為了更好地發揮專家在奧運備戰監督管理、運動訓練、科研、醫療等方面積極作用，近日，中國奧委會正式組建專家委員會。
專家委員會將主要作為中國奧委會在奧運備戰方面的重要參謀、智庫，負責對奧運備戰總體計劃和方案提出建議，跟蹤其他國家（地區）奧委會備戰動態並提出分析、建議和對策，指導和監控各項目奧運備戰訓練過程，收集有關備戰訓練、科研、醫療保障需求，督導訓練計劃、醫療、科研保障方案落實，參與訓練營、教練員培訓的組織策劃，對國家隊運動員、教練員以及醫療、科研人員待遇提出建議等。
作為中國奧委會改革的一項重要內容，專家委員會的設立將有利於促進奧運備戰工作的扁平化管理，進一步提高備戰工作的質量效能。專家委員會由中國奧委會副主席蔡振華任主任，中國奧委會副秘書長蔡家東任常務副主任。首批已任命的專家委員包括王義夫、黃玉斌、李永波、馮樹勇等具有豐富奧運備戰訓練管理工作經驗的專家。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
潔麗雅 金盞花．金永利 禮盒．BA-111 玫瑰金．大金 冷氣機．契爾氏 金盞花 化妝水．環保金爐．CHARRIOL 夏利豪 玫瑰金．金賞．百利金 筆套．金安德森 棋盤格 記者包．喜年來金牛角．S-26 金幼兒樂．金好奇 ph5.5 XXL．大金 分離式 冷暖氣．金‧安德森 淺綠色 襯衫．金士頓 64GB 兩用隨身碟．金士頓 SDHC 8GB Class10．金將科技 電視．藍寶石 戒指．K金 項鍊．金士頓 UHS-1 microSD．NOBLE 戒指．金安德森 化妝包．LION 金耳釦泰迪熊．燒金．TIFFANY 戒指．金可貝可．金手套．栢司金．look 戒指
- 【Michael Kors】時尚觸控智慧錶-銀(MKT5012)
- 【LV】M59272 EPI水波紋TURENNE GM 單把肩背包(大-黑)
- RED STONE for HP Q2673A環保碳粉匣(紅色)
- 【Easy Spirit】漆皮一字寬帶楔型涼鞋(經典黑)
- Marsace瑪瑟士 CPL-1DX專用L型快拆板(公司貨)
- 【光彩珠寶】GIA0.3克拉 E VS2 鉑金鑽戒(紅寶石戀曲V)
- 【SEIKO 精工】PROSPEX 系列 SRPA83J1鮪魚罐頭 潛水機械矽
- RED STONE for CANON EP-86環保碳粉匣(黃色)
- RED STONE for SAMSUNG ML-2010D3環保碳粉匣(黑色)/三支超
- RED STONE for FUJI XEROX DP340A【CT350269】[高容量]環保
中華職棒【NOWnews今日新聞】
美國四胞胎兄弟被耶魯哈佛錄取 玩田徑足球也不賴【北京新浪網】
重磅!大樂透開啟5億大派獎 固定獎豪派3億【北京新浪網】
尤文帝皇打爆巴薩！正面擊倒梅西 新時代來了！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》