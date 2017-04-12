秦志戩：第一場比賽有些緊張 給隊員打85-90分北京新浪網 (2017-04-12 16:39)
秦志戩比賽中指導
日期:4月12日消息，2017年乒乓球亞錦賽在江蘇無錫結束男子團體決賽，中國隊成功衛冕。在與韓國隊的決賽里，馬龍丟一局為球隊拿到開門紅，樊振東和許昕之後均以3比0贏球，中國隊以3比0橫掃韓國隊奪冠。中國隊實現了亞錦賽男團10連冠，這也是中國隊第21次拿到亞錦賽男團冠軍。賽后，新上任的男乒主教練秦志戩這樣點評本次比賽。
可以說這枚團體金牌是秦志戩上任后的第一枚大賽金牌，當記者問到給自己打多少分時，他說：「我覺得，現在還沒完全給自己打多少分吧，我覺得隊員做的還是很棒的，不打滿分，也能打到85-90分吧。」
此次男團比賽，小將樊振東被放在了主力位置，秦志戩也說這是為了新里約周期的考慮，他說：「我相信奧運周期，隨著教練組重新上崗，每個國家的年輕運動員開始在賽場上角逐2020。奧運周期以後，各個國家的教練組在調整，年輕運動員在逐步登上一個大的舞台。」
回顧此次比賽，秦志戩直言第一場比賽有些緊張，「特別是馬龍與張宇鎮的比賽，畢竟是第一場，年輕隊員給馬龍帶來了一定的衝擊，也讓我記住了這個小孩的名字，到了後面呢，我覺得無論是樊振東還是許昕相對來說在局面的把控還是能力上是高於對手。」他說。
如今韓國隊的主帥是金澤洙，談到這個對手，秦志戩稱其是值得尊敬的教練。
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