日期:4月12日消息，據香港媒體爆料現年35歲的跳水皇后郭晶晶二胎懷女，孕味十足。剛剛郭晶晶的丈夫霍啟剛在微博上公開證實家中喜事，並感謝大家關心。

跳水皇后郭晶晶退役後於2012年與霍啟剛成婚，次年便生下兒子霍中曦。如今兒子已近4歲，郭晶晶再為霍家開枝散葉。據香港爆料郭晶晶肚裏的女兒將於本月出生。

香港媒體於去年十一月拍得霍啟剛和郭晶晶在跑馬地約會以慶祝結婚四周年時，已發現郭晶晶當時身穿松身衫及腳踏平底鞋，孕味甚濃！當時見記者拍照，郭晶晶更下意識緊捉霍啟剛的手臂以遮肚。之後出席活動時被問到是否有喜，郭晶晶未有一口否認，只說有喜傳聞常有，而霍啟剛被問到有否計劃追多個寶寶時，他說要順其自然。

今天下午，郭晶晶的丈夫霍啟剛在微博上公開表示：「今天收到好多朋友及記者朋友的祝福和問候、晶晶和我都非常感謝大家的關心？？ 平時我們都比較少回應關於私人的事情、一直沒有公佈喜訊、希望理解？？？ 不管是弟弟或妹妹、我們都很感恩及期盼著新生命的到來？？ 更開心的是中曦哥哥、每日抱著媽媽肚子、一點嫉妒之心都沒有、看來他長大了、可以當個好哥哥了！謝謝關心和各位的祝福 」。

（空山鳥語）