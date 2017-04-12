日期:4月13日，NBA常規賽最後一個比賽日，明天一共將進行14場比賽爭奪，除黃蜂和太陽今天提前結束賽季外，其餘球隊都將出戰。西部目前唯一懸念是快船和爵士第四之爭，其他球隊基本都會輪休。東部步行者、熱火和公牛將爭奪最後2個季後賽名額，而騎士繼續輪休詹姆斯，球隊對東部第一似乎並不感冒。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

具體來看，東部生死戰，公牛迎戰籃網，籃網方面提前宣布輪休大洛佩斯、書豪和布克等人，足見洛佩斯兄弟的手足情深。熱火迎戰奇才，奇才本場沃爾和波特預計繼續缺陣，而球隊本身也並無戰意，而熱火方面巴比特和維特斯都復出在即，但似乎已為時已晚。步行者迎戰老鷹，老鷹今天取勝后未在基本穩定，明天可能有大幅輪休。

西部方面，快船迎戰國王，國王無欲無求，本場應該不會再給快船製造麻煩。而爵士迎戰馬刺，師徒之爭馬刺雖暫時沒有輪休消息，但主力即便出戰也只是熱身;倒是爵士這邊海沃德肌肉拉傷，希望不要影響季後賽。勇士收官迎戰湖人，格林和一哥再次輪休，湖人這邊拉塞爾祖母去世不會出戰。

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