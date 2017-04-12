4月17日，中甲第5輪繼續展開爭奪，兩支沖超熱門球隊狹路相逢，武漢卓爾隊主場對陣青島黃海隊。

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費拉拉閃電下課，唐堯東上任后的首秀就率卓爾隊2-1擊敗北控隊，取得賽季首勝的同時球隊的變化也顯而易見。而黃海隊去年拼至最後1輪才遺憾無緣沖超，新賽季更是招兵買馬，3輪戰罷排在積分榜第3。

雙方歷史交鋒中，卓爾隊佔盡優勢，2勝4平保持不敗。而上賽季的兩次對決，卓爾隊先是在客場0-0戰平對手；回到主場，憑藉約翰松的進球，卓爾隊1-0絕殺黃海隊。

志在沖超的卓爾隊冬窗期投入重金，先後引進11名內援，而中超名將莫雷諾和埃弗拉的加盟，將球隊的進攻火力又提升了一個檔次。不過，紙面實力再強還是要看實戰，前2輪，卓爾隊先是主場被升班馬保定隊1-1逼平，次輪更是客場1-2輸給梅州隊，主帥費拉拉不幸成為本賽季中甲下課最快的教練，曾獲「中超最佳教練員」稱號的唐堯東火線上任，首秀就率領卓爾隊在主場2-1擊敗北控隊，取得新賽季中甲首勝。

截至第3輪，卓爾隊1勝1平1負，積4分位列積分榜第9。就目前來看，亞泰舊將莫雷諾已迅速上位，前3戰打進3球並列射手榜次席。唐堯東首要任務是解決球隊在防守方面的漏洞，要知道，卓爾隊的去年的失球數只比沖超的權健隊和恆豐智誠隊多。

由於青島中能降入中乙，黃海隊新賽季將獨自承載青島這座足球城的中超夢。去年拼至最後1輪，因小分劣勢無緣沖超，黃海隊新賽季捲土重來，抗韓英雄鄧卓翔的加盟，有效盤活了球隊的中前場，他曾多次入選不同時期的國字型大小。外援方面，黃海隊保留了去年發揮出色的前鋒拉基奇和後衛馬蒂，中場位置則引進了西班牙人貝爾杜。

中甲前3輪戰罷，黃海隊2勝1負，積6分位列積分榜第3。首輪，鄧卓翔的進球和間接助攻，幫助黃海隊主場2-1險勝北控隊；次輪，雖然馬蒂第3分鐘就閃擊破門，但黃海隊最終客場被毅騰隊逆轉；第3輪，又是馬蒂的點殺助黃海隊1球小勝新疆隊。前3戰，除了防守中可圈可點，西班牙鐵衛馬蒂已有2球入賬，反倒成了球隊的最佳射手。

中甲的沖超名額只有2個，卓爾隊和黃海隊兩強之間的對決其實是一場6分之戰，重要性不言而喻，「新官上任」幫卓爾隊燒上第二把火，還是黃海隊打破歷史不勝對手的宿命？時間將證明一切。

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