日期:4月12日下午14點，2017年乒乓球亞錦賽繼續在江蘇無錫進行。派出了馬龍、樊振東和許昕出戰的中國男團在決賽中面對老對手韓國隊，在對方的持續搏殺下，中國隊最終還是以3-0拿下冠軍。央視解說楊影和國乒男隊教練劉國正對本場比賽進行了點評。

龍隊的第1盤比賽，用楊影的話說就是「經過了一些困難和波折」。從14-12、4-11、12-10和11-3的比分上來看也是。劉國正在評價張宇鎮時說：「這名選手雖然年輕但能力很強，球上正手連續拉能力比較強，中遠台能力不錯，拼勁很足。不過綜合實力比韓國另外2名（沒出戰的）選手在經驗上、實力上還是薄一些。」

相對來說，「狀態自如、嫻熟，整體更成熟」的馬龍則「打得有些緊，沒有把技術發揮出來，放得不是很開」。不過楊影認為：「馬龍表現得比較有經驗，處理球沒有表現出慌亂或保守，心理還是很不錯的。」

整體來看，劉國正認為：「張宇鎮的兇狠、搏殺和強勢都給馬龍造成了一定壓力，他打球比較楞，有機會就發力。馬龍大體表現都非常好，但自我把握上稍欠火候。」所以，即便有些球讓楊影高呼「如數家珍」「神來之筆」，馬龍贏的卻還是有些辛苦。

第2盤，樊振東就打得相對穩當了。在楊影看來，不出意外2020年將是樊振東的主場和天下：「樊振東除了馬龍打不過，實力還是比較厚。他給人的感覺是紮實、踏實的，將來打造時再加些靈氣和調節能力，還能再上一個層次，他心理還是很成熟的。」

劉國正在點評雙方表現時說：「李尚洙正反手比較均衡，但打到後面可能就不行了，實力不如張宇鎮。而韓國隊主要的戰術就是放開去拼，把中國隊打緊了就會出現無謂失誤，前三板搶得很兇。金澤洙是把過去的贏球經驗都灌輸到了球員身上。樊振東防守的抗擊打能力還是很強的，攻守都很厚實。他還需要提升血性和霸氣，他技術上需要些鋒芒，氣場還要在提高一些。他心理上基本上還是很穩定的，能不能再往上邁一步，還要再突破一下。」11-8、11-4和12-10，中國隊勝利在望。

第3盤，許昕對陣鄭尚恩的比賽打得非常好看。楊影表示：「看許昕的正手更酣暢，動作更集中，拉得更實，看著很舒服。看許昕正手拉球是種享受，很美的享受。看大蟒的超級正手讓我們大飽眼福。他已經駕馭了比賽。」而劉國正也說：「許昕打出了自己的鋒芒，更積極主動，更靠前。他對比賽的準備很充分，比8進4那場打得好。改球對他還是有影響，威脅有所下降，對手跟他打感覺空間比較大。鄭尚恩還是不錯，有一定威脅。」

楊影認為：「許昕現在前有強敵後有追兵。直拍需要激情、靈感、鬥志高昂、有戰鬥力。他還需要加強速度。他手感非常好，空間還是很大的。直拍橫打要成為他比較成熟的技術，他跟馬琳比較像，不太像王皓，他的特點應該是在他倆中間的。」最終許昕以11-9、11-6和12-10戰勝對手，中國隊也以3-0獲得冠軍。

楊影最後點評道：「中國男隊今天每一場都那麼精彩，運動員的發揮和場上的拼搏鬥志也讓我們深受啟發和感動。」

（月光）