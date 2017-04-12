在剛剛過去的1個月里，17年的馬拉松賽場開始掀起層層熱浪。各大運動品牌在這個時間紛紛推陳出新，以不斷迭代的產品幫助跑者完成他們的馬拉松之夢。

NIKE、ADIDAS、ASICS、MIZUNO這些國際大牌毋庸置疑受到各路跑者的關注。然而除了這些，近年一些嶄露頭角的國產品牌，憑藉優良的性價，及不斷提升的功能、品質也逐步斬獲大量跑者的認可。

必邁，是近兩年成立的國產跑步運動品牌，團隊成員皆是跑者，其產品屬性非常專一，只做跑步系列產品。目前品牌的市場聲勢雖然不大，卻贏得大量跑者的青睞。相對國外大牌動則上千的跑步裝備，必邁超高的性價無疑是讓人心動的，但真正贏得口碑的卻是企業認真做事，精益求精的態度和不斷迭代，給到跑者的專業跑步產品。

3月中旬，必邁全馬跑鞋42K上市，在跑友圈引起了不小的反響，跑者對其讚譽有加。能得到跑者的支持和信賴，必邁團隊感到特別欣慰，但這雙42K卻遲到了兩年才跟跑者見面，讓他們有些抱歉，究其原因則是為了實現他們最初的夢想。對必邁而言，一個國產跑步運動品牌，就是為跑者而生的，馬拉松是每個跑者的夢想，所以為他們製作一雙專業的，安全舒適的馬拉松跑鞋，就成為必邁的目標，只是這個目標的達成，太不容易。

據了解，為了找到這個答案，必邁與他們的種子用戶進行了不下百次的反覆溝通，才最終確定了42K的方向，一雙完賽成績4小時以上，配速5min以上跑者的馬拉松跑鞋。之所以有這樣的定位，必邁認為，這些跑者大部分屬於初級全馬跑者，他們的技術和能力相對有限，所以是需要更多支持和幫助的跑步群體。

此後一輪又一輪的設計、開發、測試，讓我們看到這個初創公司的誠意。從一張張平面圖到一雙雙立體鞋的展現，再到跑者的實地測試，功能強度、技術應用、結構測量、材料調整及模具的推導重來，每一次都在反饋中不斷的修改和完善。最終呈現在我們眼前的42K，雖然不是最完美的，但卻是一雙實實在在可以幫助跑者安全、舒適的完成馬拉松的全馬跑鞋，這個結果就是跑者們對必邁的支持與信賴。

標榜國產跑步運動品牌的必邁，國產是他們一直強調的，不是為自己立牌，而是真心希望可以通過團隊的努力，創立一個真正國人為之驕傲的品牌產品，為中國製造打氣。因此，為更多跑者提供國產高品質專業的跑步產品就成為他們創立之初的願景。42K出來之後，他們希望能夠有更多跑者穿著42K參加馬拉松，幫助他們一起驗證這雙國產跑鞋。所以，我們看到在42K上市同時，品牌發起了全年的穿42K免費跑馬的活動，而這次漢馬的10W獎金也成為跑圈跑友津津樂道，爭鋒參與的活動。

不論是免費跑馬，還是10W獎金，無疑都是企業的推廣方式之一，但以這樣的方式邀請跑者參與其中，不得不說必邁為跑者而生的強大基因，也許正因為他們自己都是跑者的原因，為跑者也是為自己的夢想，所以堅持是件快樂的事情，即使並不容易，但正如他們的SLOGO，必邁，每一步都是超越。