特謝拉長途奔襲完美一擊，拉米雷斯禁區搶點再下一城，洪正好暴力頭槌盡顯霸氣。昨夜，韓國鐵帥率隊完成亞冠聯賽小組賽4戰全勝、提前兩輪完成小組出線、江蘇足球首次殺進亞冠聯賽淘汰賽這一戰績註定將載入江蘇足球的史冊。昨夜，在南京奧體中心全場四萬名觀眾的見證下，江蘇蘇寧易購隊主場3比0完勝大阪鋼巴，亞冠豪取四連勝，提前兩輪小組出線，創造了江蘇足球亞冠歷史最好成績。蘇寧官方特別發出紀念海報，銘記創造歷史的一天。

重要的是，球隊連客韓日澳球隊，在中國足球深陷低谷的困難時期，蘇寧期望通過球隊的努力提振中國足球士氣。賽季之初，當本賽季亞冠小組對陣情況全部出爐之後，蘇寧被分在了H小組，同組對手包括濟州聯、阿德萊德聯以及大阪鋼巴。面對韓日澳三國球隊的包夾，外界普遍認為蘇寧被分在了一個死亡之組。他們的出線前景也不被外界所看好。

然而，踏上亞冠賽場，蘇寧的球員們卻用一場場勝利回擊了所以質疑。首戰濟州聯，在濟州島呼嘯的風雨中，拉米雷斯的絕殺，蘇寧在濟州魔鬼主場全取三分；次戰阿德萊德聯，坐鎮主場的蘇寧展現出了強大的攻擊力，特謝拉的梅開二度讓蘇寧再勝一場。

客場對陣大阪鋼巴的第三輪比賽可謂極其艱難。賽前，蘇寧主力前鋒馬丁內斯因傷缺陣，這給了球隊不小的打擊，但主帥崔龍洙鼓勵全隊迎難而上，比賽中，頑強拼到最後一分鐘的拉米雷斯的一腳弧線球殺死了比賽。加上本場的大勝，蘇寧四場豪取四連勝，在提前小組出線的同時也鎖定了小組第一。

連克韓日澳，這是所有人未曾想到的。此前，中超球隊面對韓日俱樂部的勝率一直可以用慘淡二字來形容，蘇寧此番創造的戰績，此前沒有中超豪門做到。

蘇寧這本賽季亞冠賽場的強勢表現可謂給中超其他征戰亞冠的球隊爭了一口氣。上賽季面對全北現代，蘇寧一勝一平，本賽季更是雙殺鋼巴，逐漸扛起抗擊日韓的大旗。尤其是面對拼搶兇狠戰術紀律嚴明的對手，蘇寧很好發揮了自身反擊犀利的特點。在加強逼搶的同時利用一次次快速反擊撕開了對方防線。直接打擊了日韓俱樂部囂張的氣焰，未來也給了中超球隊面對日韓更多戰而勝之的策略和勇氣。

此外，蘇寧在亞冠賽場的給力表現對於中超球隊爭取更多亞冠名額也大有裨益。連戰連捷讓中國足球在此前亞足聯公佈的會員國協會積分中升至亞洲第5，在東亞區排名則超越日本升至第2。如果保持這樣的排名，再加上國家隊的良好表現，那麼2018和2019賽季的亞冠名額，中超將取代J聯賽獲得3+1的席位。而這對於中國的職業聯賽發展乃至中國足球的發展都將有著不可估量的貢獻。

隨著江蘇蘇寧的提前小組出線，亞冠賽場上又多了一支具備足夠競爭力的中超球隊。同時，蘇寧的強勢也讓人們有理由相信，這樣一直勢頭正猛的球隊能夠在亞冠賽場上走的更遠，展現中國足球的實力。（曲小尤）