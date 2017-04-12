柯潔九段在4月12日下午進行的第8屆四維數創杯龍星戰半決賽中盤擊敗楊鼎新五段，與李欽誠九段的決賽時間待定。賽后柯潔表示，對手走出一步敗招。展望人機大戰，柯潔坦言生活總會因人工智慧而變得更美好。

問：恭喜獲勝，請問這盤棋進程如何？

柯潔：開始下方的定型是絕藝用黑或白棋都有走過，所以應該是雙方差不多的。有了Master開局點角的招法后，我遇到點角一般都會選擇連扳，不把目數全讓給對手。上方的定型也搞不太清楚誰好。他碰了左邊之後長出下面吃兩子，我脫先走中央，這裏我覺得我虧，他覺得他虧了。因為是快棋大家判斷不太一樣，說不好。

問：勝負處在哪裡？

柯潔：黑115在左邊飛是失誤，被我斷吃白白虧了，這下他形勢就不行了。

問：後面黑斷吃右下6子大嗎？

柯潔：我當時覺得右上跳出來更大，所以選擇了脫先。

問：之後劫爭過程中棋局戛然而止。

柯潔：當時我把幾塊孤棋都做活了，形勢就明朗了（楊鼎新坦言感覺自己盤面都不夠了）。

問：請展望一下與李欽誠的決賽吧。

柯潔：這好像是第一次和比自己小的棋手爭冠，怎麼說呢，確確實實感受到了自己的成長。

問：平時經常和AI進行內測嗎？對備戰AlphaGo是否有幫助？

柯潔：說不好，畢竟AlphaGo和絕藝還是不太一樣的。

問：古力老師說希望通過對陣AlphaGo親身感受獲得啟發借鑒，羋昱廷老師說希望通過交流獲得進步，請問您希望通過人機大戰收穫什麼？

柯潔：還不去想那麼多，先爭取贏下來再說。

問：人工智慧大潮突飛猛進襲來，李開復老師認為今後半數工作將被人工智慧替代。您作為人類代表與人工智慧手談，感想如何？

柯潔：還不知道。未來還會有怎樣的進展和突破誰都說不好，說得有點遠了，但生活總會因而變得更美好吧。

（李新舟）