日期:4月12日消息，2017年乒乓球亞錦賽在江蘇無錫結束男子團體決賽，中國隊成功衛冕。在與韓國隊的決賽里，馬龍丟一局為球隊拿到開門紅，樊振東和許昕之後均以3比0贏球，中國隊以3比0橫掃韓國隊奪冠。中國隊實現了亞錦賽男團10連冠，這也是中國隊第21次拿到亞錦賽男團冠軍。賽后，我們來聽聽馬龍、樊振東、許昕對於本場比賽的感受吧。

對於今天的比賽，馬龍說也做了一些準備，他說：「新一個周期韓國隊一直鍛煉新人，可能之前跟『張無忌』打的次數也不是很多，就打過一次，然後這次比賽兩個人在場上這種拼勁，包括對於比賽這種感覺吧，雖然場面沒打那麼好，更多心態上還是得到了很多鍛煉，而且對手韓國隊也是很能拼，算是在韓國隊里打球很像中國隊這樣一個運動員，跟他較量還是非常有意思。」（注：張無忌是馬龍對張宇鎮的稱呼，據悉因為張宇鎮的發音和張無忌很像。）

樊振東稱今天的發揮還是比較正常，他說：「在決賽裏面對手肯定是拚命去搏殺，自己賽前其實也準備到了，第一局前半段人家發揮的非常好吧，落後之後，那幾個球能把第一局扭轉過來對後面非常有幫助。」

許昕的對手是丁祥恩，兩人是第一次交手，他說：「我覺得他還是有一定實力吧，韓國人的那種打法，拼的很兇，但是前三板的發動 控制可能差一些，喜歡這種大開大和的打法。他們跟中國隊打壓力並不大，新上任的主帥還是非常有戰鬥力，我覺得他們不管是比分多少，會一直拼到底，這種精神給對手壓力比較大吧。」