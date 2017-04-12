亞乒賽歷屆團體冠軍:中國男乒23屆21冠 女團17冠北京新浪網 (2017-04-12 14:54)
國乒男團
日期:4月12日消息，2017年乒乓球亞錦賽在無錫結束團體賽爭奪，中國乒乓球隊男團3-0韓國，女團3-0日本，不出意料地包攬男女團體冠軍。
亞洲乒乓球錦標賽是亞洲乒乓球聯盟最重要的賽事。每2年舉辦一屆，1972年9月2日至13日，首屆亞洲乒乓球錦標賽在中國北京舉行。算上本屆一共舉行了23屆，中國男團奪得21次冠軍，女團奪得17冠。
以下是歷屆亞乒賽團體冠軍：年份屆數地點男團冠軍女團冠軍19721北京日本中國19742日本橫濱中國日本19763朝鮮平壤中國朝鮮19784馬來西亞吉隆坡中國中國19805印度加爾各答中國中國19826印尼雅加達中國中國19847土耳其伊斯蘭堡中國中國19868深圳中國中國19889日本新瀉中國韓國199010馬來西亞吉隆坡中國韓國199211印度新德里中國中國香港199412天津中國中國199613新加坡韓國中國199814日本大阪中國中國200015卡達多哈中國中國200316泰國曼谷中國中國200517韓國濟州中國中國香港200718揚州中國中國200919印度勒克瑙中國中國201120澳門中國中國201321韓國釜山中國中國201522泰國芭提雅中國中國201723無錫中國中國
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