日期:4月12日消息，彭帥今天接受了媒體的採訪，證實了與赫拉瓦科娃拆對的消息，同時談到了自己在接下來一段時間的參賽計劃。採訪實錄如下：

記者：「捷克媒體報導稱你和赫拉瓦科娃不再配合了，是真的嗎？」

彭帥：「一上來就問這個，我們確實分開了。因為她也有新的搭檔，我覺得挺好的，覺得這樣單打和雙打也是有實力的，芭芭拉今年從身體能力，要求可能可以對安吉拉有更好的保證，比我肯定強多了，我身體手術后，就像大家看到的，我大概三個月的雙打，單打的參賽還算是比較正常，可能作為雙打已經超負荷了，因為手術前也沒有這麼多，我計劃中一年，手術后想單雙打兼顧，沒有辦法負荷，但現在我前100中參賽數是最多的了，我覺得也是一個警告，亮紅燈，因為不僅我多，法國教練體能教練團隊都覺得多了，因為年初雙打不在我們計劃中的，也是考慮到安吉拉也是儘力努力去完成，但完成到一定的時候，畢竟不能我或者團隊，不能把自己打回道手術台上，其實在網球圈經常換換搭檔很正常，而且不僅我們有，其他好多組合也有進總決賽的機會。米爾扎，芭芭拉也可能分開，他們在邁阿密也比我們成績好，這個很正常，沒有什麼可奇怪的。」

記者：「那麼接下來的參賽計劃是怎麼樣的呢？」

彭帥：「從美國回來，先是休息，之所以取消美國比賽，也是因為前面堆積比賽比較多，和斯托瑟打完單打后消耗非常大，身體反應非常大，很累，教練感覺也是休息，然後訓練，這樣我們都有同感，我們教練和安吉拉的教練一起談，而且不僅在邁阿密溝通，在多哈和印第安維爾斯也溝通過，之前她的教練沒有在多哈，說後面溝通，至於一定要找這個理由讓我承擔，就承擔，後面一起祝福吧，所以雙打不會不參加，身體適量而行。」

記者：「紅土對身體要求更強，有沒有體能有調整？」

彭帥：「現在因為取消了兩個後面的比賽，有一點點改變，會去申請鄭州的外卡，要和WTA溝通申請，正常說，中間會去歐洲，現在還在待定，因為教練在歐洲辦中國簽證，是去歐洲還是在國內訓練還在待定，要等他周日到了再商量。」

記者：「你現在的團隊情況如何？」

彭帥：「之前合作了三個月，從大概年底冬訓開始，一直除了馬來西亞的比賽沒有在，其他一直帶著我比賽和訓練，對我是一個很不錯的開始，因為確實沒有很多的了解，我了解她帶男子比較長，帶女子選手，我也和她溝通過，女球員感性，所以情緒波動大一些，所以我感覺他還挺成熟穩重的，因為在新賽季開始，它也沒有看我新賽季比賽，通過訓練比賽的磨合，走到現在還是挺不錯的，配合訓練還是挺不錯的，考慮以後可以好好走下去。」