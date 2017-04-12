拜仁本賽季至今各項賽事22個主場保持不敗，其中19戰取得勝利並有17場獲得2個以上進球，當中有4戰歐冠杯賽事獲得全勝並有3戰獲得4個以上進球，出色的數據表明球隊擁有兇悍的進球能力和強大的主場氣勢。拜仁主帥安切洛蒂曾在2013-14賽季率領皇馬奪得歐冠獎杯，對皇馬多名球員的特點十分熟悉，而賽前曾發言表示對於奪冠抱有很大的信心，雖然皇馬擁有夢幻般的團隊和教練，但拜仁做好了細節能夠打敗他們。

自從歐冠八分之一決賽結束以來，皇家馬德里隊在進行的五場比賽中取得4勝1平進12球失5球，在上周末聯賽主場被強敵逼平后以3分的優勢領跑積分榜。本周三客場挑戰拜仁慕尼黑隊，皇家馬德里隊主帥齊達內表示佔有主場之利並將會力爭取得強勢開局的對手將會努力掌控比賽並且盡全力展現比對手更高的比賽強度，但皇家馬德里隊目前很強大並且攻守平衡，此役將會將會努力實施自己的比賽計劃並且全力拿下比賽勝利。

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