2017年4月12日，日照市政府在日照會展中心召開了關於2017中國（日照）國際啦啦操精英賽的新聞發佈會。

日照市政府辦公室副主任孫運國同志，日照市體育局黨組書記、局長孟凡香同志，全國啦啦操委員會副主任李育林同志，陳式太極拳實用拳法海外掌門人陳中華同志，日照市教育局副處級督學石磊同志，五蓮縣政府副縣長王輝同志以及各新聞單位的記者朋友來到了此次新聞發佈會的現場。日照市政府新聞辦主任陶玉亮為新聞發佈會的主持人。

發佈會伊始，陶玉亮同志為大家播放了賽事的宣傳片，領導和嘉賓入席后，孟凡香同志為大家簡單介紹了啦啦操，她說：「啦啦操是體育運動中的一個新興項目，啦啦操運動1877年起源於美國，至今已經有100多年的歷史，於1998年引入我國，2014年成立了全國啦啦操委員會，每年舉辦全國性比賽30餘場。成套表演過程中托舉、金字塔、翻騰、拋接……繽紛閃亮，充滿青春氣息，深受廣大群眾喜愛、普及性極強。」

孟凡香同志對日照市啦啦操的發展進行了闡述，她說：「2016年7月，我市成功舉辦了2016年全國啦啦操聯賽日照站比賽，吸引了全國各地的101支啦啦操隊，共2196人蔘賽。我市榮獲「全國啦啦操實驗市」。」

孟凡香同志還分別對賽事的主辦、承辦、參賽隊伍、辦賽地點、報名時間以及比賽的年齡分組進行了相關介紹，讓參會的記者對本次賽事有了基本的了解。

隨後，孫運國同志對賽事的組織情況進行了介紹。他說：「重大體育賽事具有輻射面廣、帶動性強、關聯度高的特點，對於助力旅遊富市具有重要的促進作用，以賽事活動積聚人氣、拉動旅遊、促進發展，已成為全市體育經濟的亮點。」他表示，想形成政府推動、部門配合、社會參與、市場運作的工作模式，一是要加強組織領導保障；二是強化協作配合；三是引入市場機制；四是動員社會廣泛參與。最後，他預祝2017中國（日照）國際啦啦操精英賽取得圓滿成功。

發佈會上，來自各新聞單位的記者對此次賽事表現出濃厚的興趣，紛紛提出各自的問題，並得到相關人士的解答。最後，主持人向與會的嘉賓表達了誠摯的謝意。