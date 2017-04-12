日期:4月12日消息，彭帥今日接受了媒體採訪，談到了復出了印象最深刻的場面，並分享了身體恢復情況以及全運會參賽準備。採訪實錄如下：

記者：「去年拿到天津冠軍，個人印象深刻是眾望喝球迷的互動，你復出后，給你印象最深的場面是什麼？」

彭帥：「感觸特別多，怎麼說，之前很多朋友問，你不打網球幹什麼，或者再次選擇幹什麼，當時的答案都沒有想過選擇網球，但真是覺得不管未來還是現在潛意識發現自己喜歡網球比喜歡自己還要多的感覺，那時候確實是非常大的拐點，但那時還是想繼續，所以回來之後一方面還是清楚自己想回來打球，另一方面感覺到很多的愛，因為手術后，我輸好多場，雖然打ITF也贏了幾場，wta幾乎半年一直輸，在印第安維爾斯也是輸，上去連輸了11局，贏了一局后，知道自己雖然肯定輸，但觀眾還是一直鼓掌，打開微博很多觀眾說沒事兒，我們陪著你，說傷愈后第一場還是贏了一局，很多時候給我不同的鼓勵，很溫馨的感覺，即使贏不了，能回來打球很不錯，還有很多背後一路教練陪練包括媒體同仁在採訪過程中也是讓大家看到我面對困境沒有放棄，除了感受到愛，打球堅強，要去努力，在這個同時也需要被理解，需要更多的寬容和支持，都融入到一起的，過程比我想像中簡單，但過程比實際當中要難，覺得自己比之前成熟一些了，堅強一點點了。」

記者：「六月份，有沒有針對全運會的調整？」

彭帥：「全運會出來的時間比較早，知道在澳洲的時候，那時候希望去參加，因為是兩個草地的比賽，因為現在已經定了，就不會改變了，比賽該準備準備報名報名，像去年，完全沒有考慮到全運會，不知道自己身體情況，確實我們隊實力還很強，但是恢復到現在能有這個機會，我覺得更多的感觸是兩點，一個是感恩，不是說金牌對我有多大欣喜若狂，一定沒有辦法和第一次比，當時8年前拿到全運會金牌的后，我往看台上看的時候，都擁抱，沒有人看我們，那時候只能和曉旭抱，那是後來感觸是不一樣的，現在參加全運會是盡自己一份力，感謝天津隊，同很多大賽沒有球迷在大眾心理亮光點沒有那麼耀眼了，但從心裏畢竟不能只看這一次，要看過去十幾年，這是我最後一次全運會了，所以能夠參加團隊第一時間知道很開心，會好好準備，至於打什麼不打什麼，大家開玩笑，把自己當一塊磚，讓往哪裡搬？哪裡搬。」

記者：「剛復出說沒有成績上的東西，現在恢復很快，對於成績，排名有什麼心的期望了嗎？」

彭帥：「走到現在確實，只要能打，到這裏，到100？希望往前看，現在還是前五十往前看，但手術后，恢復的時候沒有想，現在想像中，對我，對大家感覺有些想太快了，確實包括我自己，如果單打回到七八十，能夠維持住，已經很開心了，自己從身體看，當然，因為不會去限制封死，一步一步走，沒想到拿到天津的冠軍，身體條件，完全不是一個很好的比賽，有很多幸運成分在，既然機會來了，就拿住，那是給了我很多信心，年初的比賽超出了我自己和教練配合上的期望，那時候，澳網希望進入前五十，那時候覺得前五十可能在歐洲，現在肯定多了一個希望，進入前五十，爭取種子這樣的。所以我覺得能回來一切太棒了，太好了，沒有什麼遺憾了，就往前去走，無論怎樣的結果，什麼成績一切都開心，非常享受，可以回來，而且回來就是想打球。」

記者：「雖然有目標，是一個一個小目標去實現，不是定成績？」

彭帥：「沒有，確實是一個一個去走，很長遠的目標，確實想生涯延續長一些，好的狀態多大一些比賽，至於一定數字上，至於前八前十六，半決賽，這個是沒有辦法顧及的，因為你不知道對手是誰，所以放好心態。」

記者：「身體現在恢復到多少了？」

彭帥：「恢復中是一個循序漸尖的過程，確實一開始，比如左腿抬不起來，跳的時候需要很多康復，一點一點去康復。」