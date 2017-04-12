（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市一名就讀國小六年級的特教學生，日前被家長發現雙腿多處瘀青，調查後發現是在學校住宿時被管理員管教打傷。這名管理員坦承動手，並向家長道歉，校方則說一切依法處理。



這名學童的父親表示，3月底突然發現孩子的雙腿有多處瘀青；追問孩子時，孩子並不想講，還揚言想自殺，因此趕緊向校方詢問。



校方表示，3月31日接獲訊息後，就開始調查並向教育局通報。後來宿舍的女管理員承認，因學生不聽話，管教時情緒失控，曾3次「失手」用塑膠尺責罰這名學生。



校方指出，校方對此事依法處理，過程沒有隱匿；這名女管理員事後深感後悔，也已向家長認錯、下跪道歉。校方會持續輔導受罰的學生，至於管理員的處罰則靜待相關單位決定。1060412