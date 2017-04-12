（中央社記者卞金峰桃園12日電）桃園市長鄭文燦今天表示，藍委的批評是荒謬絕倫的抹黑，石門水庫阿姆坪防淤隧道是增加水庫清淤能力，延長石門水庫使用年限，增加板新水廠供水量。



針對國民黨立委抨擊石門水庫阿姆坪防淤隧道工程會造成下游淹水，好了桃園，苦了新北，鄭文燦今天表示，這是荒謬絕倫的抹黑。



他指出，阿姆坪防淤隧道國民黨執政時期，在103年9月1日核定的計畫，主要在於延長石門水庫的使用年限，增加新北市板新水廠的供水能力，而且，這個隧道主要是「防淤」，不是專門用來進行水力排砂的排淤。



他說，新北市長朱立倫當桃園縣長時，也一再要求中央要處理石門水庫淤積問題，不知道為什麼換了位置就換了腦袋，而且還把支持新北市用水的計畫扭曲，這樣打臉前總統馬英九執政時代核定的建設計畫，不是很有格調的做法。



他並一一說明北桃「用水正義」、「智慧用水」計畫如下：一、石門水庫從民國53年興建，原定使用年限80年，已經已經淤積3分之1，必須強化清淤能力，才能延長使用年限。



二、石門水庫供應桃園市及新北市的民生用水，還有桃園市的工業用水及農業用水，每年石門水庫必須換水4次，才能滿足用水需求。相較於翡翠水庫一年只用50%而言，石門水庫的負擔是沉重許多。



三、台灣自來水公司的「板新水廠二期計畫」完成後，板新從翡翠水庫、直潭淨水廠系引水能力會大幅提高，北北桃之間，兩座水庫供水可以調節，同時，新北市還可以與台北市可以「共飲翡翠水」。加上「大溪中庄攔河堰及調整池計畫」，板新水廠在颱風時期，增加7天的儲水量，避免颱風缺水。



四、桃園市政府提出的「大嵙崁水與綠計畫」，興建板新水廠到石門水庫專管，一方面保護水質不受沿線污染，二方面也可以增加水資源調度能力。



五、為了新北市民的用水，板新水廠及鳶山堰的水源保護區，位於桃園市大溪及龍潭，當地過半土地的使用受到限制，這是另外一種不正義，如果設置原水專管，可以解決這個問題。



六、為了讓石門水庫延長使用年限，加強清淤能力，行政院在103年9月1日核定水利署「阿姆坪防淤隧道工程計畫」，希望清淤能力可以大幅提高，當時仍是馬英九總統執政，鄭文燦市長也尚未就任，如何說是「苦了朱立倫，爽了鄭文燦」，而且，經濟部水利署推動此一計畫，搭配桃市府提出的原水專管，主要都是為了解決板新水廠新北市用水問題。



七、目前石門水庫的抽砂船，必須以卡車載到台北港填海造陸，這一方案在2年內會落日。因此，阿姆坪防淤隧道工程，主要是搭配抽砂船，以及運送卡車的行駛，要在鄰近大漢溪河川新生地作養護的土石，形成水庫與河川的共生，。防淤隧道具有四項功能，只有滿水位或是颱風時才能進行水力排砂，這種操作的機會並不多。國民黨立委說以鄰為壑的說法，難道是要批判馬總統嗎？難道不知道這是為了智慧用水，讓新北市有水可用嗎？1060412