雨天國道車輛自撞 駕駛拋飛車外遭撞不治NOWnews今日新聞 (2017-04-12 15:05)
今（12）日凌晨4時許，國道驚傳一起死亡車禍意外，一名男子駕駛著黑色小客車，行經國道二號南下後龍路段時，疑天雨路滑，失控撞上護欄，駕駛未繫安全帶，當場被拋出車外，不幸被後方車輛撞上，送醫不治。
據悉，該名男性駕車行經國道二號南下後龍路段時，疑雨天視線不佳，加上天雨路滑，不慎失控自撞內側護欄，因駕駛未繫安全帶，當場被拋飛車外，臥倒於內側車道，不慎被後方車輛撞上，因傷勢嚴重，送醫後仍回天乏術。
由於駕駛身上沒有任何身分證件，尚無法確認死者確切身分。肇事的後方車輛黃姓女駕駛表示，當時天色昏暗，下著滂沱大雨，為了閃避外側車道路面積水才會切換車道，但並未看到前方有人倒在路面，才會不慎撞上，詳細肇事原因還有待警方釐清。
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