砸車潑議員服務處紅漆 警鎖定犯案男子中央社 (2017-04-12 15:16)
（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）嘉義縣民雄鄉福樂村1輛汽車今天傳出遭砸、潑紅漆，附近的嘉義縣議員黃芳蘭服務處鐵捲門也被潑紅漆，警調閱路口監視器，鎖定1名著雨衣、騎機車男子犯案。
警方表示，1名著雨衣、戴半罩式安全帽男子於凌晨2時30分左右，將機車停放在他處，徒步至民雄鄉福樂村埤角一處路口，朝停路邊的白色轎車潑紅漆，並在擋風玻璃砸了一個大洞，直接將紅漆倒入車內。
不明人士朝汽車潑紅漆並砸車後，接著又跑到對面的嘉義縣議員黃芳蘭服務處，朝其中1扇鐵捲門潑紅漆。被砸車主及黃芳蘭服務處人員均表示，近來無與人結怨。
轄區員警勘查後，初步研判歹徒作案對象應是鎖定白色汽車，對面的議員服務處鐵捲門也遭波及，可能是歹徒要誤導警方偵辦方向，不過，也不排除是要針對議員而來，已積極調閱監視器畫面，將歹徒繩之以法。1060412
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