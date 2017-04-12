犯罪證據不足停止羈押 南投弒親案大逆轉NOWnews今日新聞 (2017-04-12 15:15)
南投縣國姓鄉2014年10月，發生一起驚世殺母案，王姓被告與陳女為夫妻，這對夫妻被指控殺害父母，以詐領保險金。2016年一審判王姓被告無期徒刑、陳女無罪，高等法院台中分院今(12)日開庭，認定王男殺父母的證據薄弱，裁定王男停止羈押，但限制出境、住居，且每周六須至派出所報到配合調查。
據《TVBS》報導，此案因義務辯護律師鄭嘉欣提出台大醫學院鑑定報告，法院參酌該份報告對王男父母的傷痕、凶殺案現場環境，以及凶器痕跡鑑定後的結論，認定王男加工殺人的證據薄弱，他是否殺害父母仍有待後續調查，但王姓被告毋須再被羈押，但要配合每周六至派出所報到。
南投國姓鄉弒親案當年震驚全台，王男在2014年5月被警方認為涉嫌將住院的王父帶離醫院，並疑似將其父推入河中致死後，再向警方謊報失蹤；同年10月王男疑似又將王母推入溪中溺斃，警方懷疑他想要出境逃亡，因此依涉嫌殺害直系尊親屬，有逃亡、滅證、串供之虞，將他羈押。如今本案大逆轉，因犯罪證據不足，停止對王男羈押。
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