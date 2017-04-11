大同辦兩岸茶研習 茶藝高人齊聚品評NOWnews今日新聞 (2017-04-12 15:23)
私立大同技術學院與嘉義縣阿里山茶業協會、兩岸鬥茶組委會與來自大陸有關茶葉研習、行銷單位共同合辦「2017年兩岸茶業研習訓練活動－中華的茶藝教育與台灣特色茶品評訓練｣，11日在大同技術學院精心安排與策劃，進行一場兩岸茶藝觀摩、研習與品評。
▲大同校長陳美菁與兩岸鬥茶組委會李泉佃主任相互贈禮。（圖／記者 陳鐘聲拍攝2017.04.11）
「2017年兩岸茶業研習訓練活動－中華的茶藝教育與台灣特色茶品評訓練｣，11日在大同技術學院舉行，邀請來自大陸廈門、泉州、武夷山、安溪、西雙版納及台灣等茶商分會代表，及來自全省各地愛好茶藝文化與精研茶文化者共襄盛舉。研習會中，請茶改場台東分場吳聲舜分場長分享「台灣花東特色茶及官能品評」，及亞洲研究院茶道研究所陳玉婷所長分享「台灣茶文化藝術教育發展」。
▲陳美菁校長表示大同首創茶文化學程，用以培育茶產業跨系學程人才為教育目標。（圖／記者陳鐘聲拍攝2017.04.11）
大同陳美菁校長表示，學校從2011年創立茶學程，持續在大陸與台灣兩岸間，進行茶業學術與實務交流；今擴大與台灣嘉義縣阿里山茶業協會、兩岸鬥茶組委員會共同合辦兩岸茶業研習訓練，促進產、官、學等單位共同培育茶葉品質評鑑專業人才，期能透過學位以外的訓練及考試，取得茶知識及技術提升茶職人之能力；「務實致用」是學校教育的目標，為因應臺灣茶產業發展趨勢與未來人才上的需求，大同首創茶文化學程，用以培育茶產業跨系學程人才為教育目標。
▲兩岸鬥茶組委會李泉佃主任指出，茶是中華民族文化的傳承，兩岸茶農的茶葉如能跟旅遊業、文化創意產業結合在一起，推動茶文化的發展聯合起來，就可以一起賺全世界的錢。（圖／記者陳鐘聲拍攝2017.04.11）
兩岸鬥茶組委會李泉佃主任(同時也是廈門日報社社長)指出，2000年就開始辦兩岸的鬥茶活動，記得當時的台灣國民黨黃敏慧副主席，曾經說「兩岸什麼都不能鬥，但是只能鬥茶」，我覺得這句話講得非常的有哲理，茶是中華民族文化的傳承，台灣茶最早也是從福建武夷山過來的，經過台灣的改良，進一步的發揚光大，茶葉不只是飲料的功能，也能讓人很輕鬆的交流，阿里山是好山好水，還有好人，那肯定是出好茶，兩岸的茶農的茶葉如能跟旅遊業、文化創意產業結合在一起，推動茶文化的發展聯合起來，就可以一起賺全世界的錢。
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