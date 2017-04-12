圖說：，嘉義市政府衛生局辦理在地美食-餐飲衛生講習。（圖／記者郭政隆翻拍2017.4.12）

開城四百多年的嘉義市，不但擁有豐富歷史及薈萃人文，更孕育許多嘉義獨有的特色傳統美食，讓來嘉的遊客們，不管在什麼時段，都可大飽口福的吃到豐盛美食，但在品評嘉義市在地美食之餘，嘉義的業者也要兼顧食安，好讓民眾吃得安心又放心。



為提升雞肉飯業者食品衛生安全，讓市民及遊客除品嘗特色食品外，更加入食安的元素，嘉義市政府衛生局於4/112日與全國第一個「火雞肉飯協會」及「國立中正大學清江學習中心」共同合辦「嘉義市在地美食-餐飲衛生講習」，並特別邀請HACCP資深講師林健仕講授從食品工作人員談食品異物，讓業者能增進從業人員衛生相關之食安知識，提供嘉義市民眾及來本市遊覽的旅客更優質的衛生品質及水準，讓市民能沒有負擔的享受美食，確保食的安全。



嘉義市衛生局食品衛生科長張育彰指出，該局自104年起針對轄內的雞肉飯店家進行現場輔導，後續辦理多場食安講習及活動，希望透過食品安全講習讓業者能更了解食品衛生安全及最新食安訊息，使業者能持續落實自主管理，一同打響「食安在嘉」的好口碑！

在這場「嘉義市在地美食-餐飲衛生講習」中，一位火雞肉飯業者即表示，衛生局辦這個課程，能讓他們增加食品衛生的知識，還有平時工作應該要注意到的地方，使他們受益很多，也希望以後能繼續再辦類似的講習。