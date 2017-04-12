不受先天聽語障礙影響 傅品森充滿正能量台灣好新聞報 (2017-04-12 14:38)
記者季大仁／新竹報導
雖有先天聽語障礙，但在竹北就業中心協助下，傅品森愉快擔任聯發紡織擔任包裝作業員，樂在工作、充滿正能量，短短一年半也通過公司年度考核，成了品管部儲備幹部，主管主動為他爭取參加堆高機證照課程。
傅品森家住苗栗大湖，父母親以務農及種草莓維生，4個兄弟姊妹中僅有他是先天性的聽語障，幸運的他不但擁有家人的包容與支持，從小學到高中念的啟聰學校，老師們也都培養他們正面積極的態度。一直到大學，品森才發現自己的不一樣，尤其課業完全跟不上同學，他必須比別人花費兩倍以上時間、從基礎學起，但他一路走來面對任何挫折，不放棄也從不喊苦，順利完成學業。
即使擁有大學文憑，聽語障礙卻使品森在求職路上屢屢碰壁，留在台北從事過短期的工地綁鐵粗工、成衣廠作業員，兩年前來到竹北就業中心登記求職，竹北就業中心就服員陳延綽了解品森的需求後，特別開立僱用獎助卡及跨域就業津貼補助推介卡，並為其申請縣府手語老師陪同面試，聯發紡織也願意給他機會，擔任包裝貨物搬運工作。
傅品森來到聯發紡織，開始他的人生轉捩點，猶如遇到伯樂般，在這份工作上他逐漸發揮所長，認真學習的工作態度不但贏得職場好人緣。主管也認為他是可造之材，不斷加薪與加級，希望培訓他成為品管部幹部。
桃竹苗分署長丁玉珍表示，品森的日常居住處所與工作地距離30公里以上，且待業已逾3個月，適用跨域就業津貼，每個月補助品森租屋費6成，最長12個月，不但可減輕求職者的租金壓力，讓品森得以安心工作，也提供雇主僱用獎助每月12,000元，提高其僱用意願，進而成功媒合，達成勞雇雙贏的結果。
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