全中運聖火傳遞 12日抵苗栗台灣好新聞報 (2017-04-12 15:02)
記者許素蘭／苗栗報導
106年全國中等學校運動會大會聖火昨天上午傳抵苗栗縣，副縣長鄧桂菊親自迎接後，交由頭屋國中參賽選手在縣境內傳遞。她並勉勵選手全力以赴，再創佳績，為苗栗爭取榮耀，同時也邀請鄉親到彰化觀賽，為苗栗子弟加油打氣。
今年全中運四月廿二日至廿七日在彰化縣舉行，苗栗縣參賽的各校代表隊選手共二百廿四人，將角逐田徑、桌球、柔道、跆拳道、武術、木球、角力等七項。
昨天上午，全中運聖火傳抵三義鄉縣界義里大橋，途經銅鑼鄉至苗栗縣政府，在縣府廣場舉行聖火致敬典禮及交接儀式，副縣長鄧桂菊親自迎接聖火後，交由頭屋國中選手再繼續傳經後龍鎮、造橋鄉、頭份市、竹南鎮，下午傳抵竹南鎮縣界誠仁橋，結束縣境傳遞工作。
鄧桂菊表示，縣內二月舉辦國中小學運動會，選拔二百多名優秀選手前往彰化參加全國中等學校運動會，期盼選手們全力以赴、再創佳績，為學校、家鄉爭取榮耀。
106年全國中等學校運動會聖火組副組長宋金鎮指出，全中運從四月七日聖火點燃環島傳遞至四月十八日結束，昨天為聖火傳遞第五天抵達苗栗，期盼透過這個機會邀請苗栗鄉親在全運會期間到彰化為苗栗選手加油打氣，也順道遊賞彰化的風光美景。
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