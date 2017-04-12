立益紡織工廠將於15日停止生產及改建成物流中心，估計109名員工無預警失業。立益紡織工會今(12)日率10多名員工到桃園市政府抗議，指控資方關廠未於2個月前告知，造成百餘名勞工權益受損。桃園市勞動局已介入調查，將對資方裁罰10～50萬元。

立益紡織工會副理事長王三郎表示，工廠事先都沒有告知要關廠，也未和工會協商，廠長只說會依法資遣，並未給任何協商空間。「老闆說他對我們這些員工都很照顧，都能讓員工做到退休，但現在怎會是這個樣子，我們希望老闆拿出誠意，實現當初的承諾。」

王三郎認為，資方應培訓有意願轉職到物流的員工，並保留年資、薪資；不願轉職者，也應給予優惠的資遣和退休方案。

據了解，此次無預警資遣的109名員工，有44名正式員工、30多名臨時工、30多名外籍勞工，有些員工從年輕就待在這間工廠，已屆退休之齡，卻突然面臨失業危機。

桃園市勞工局勞資關係科科長馮飛燿表示，13日上午將召開勞資協調會，若調解不成，則立刻啟動勞資協商委員會，並依法開罰10～50萬元。此外，也要求資方盡速提出大量解雇計畫。