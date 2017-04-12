英球迷瘋狂吐槽奧斯卡：被中超毀了！孔蒂賣得好北京新浪網 (2017-04-12 14:30)
在昨天晚上結束的亞冠小組賽中，效力於上海上港的奧斯卡罰丟了兩個點球，直接導致球隊0-1不敵浦和紅鑽，這次丟點事件也得到了英格蘭媒體的關注，《每日郵報》就大篇幅的報導了此場比賽，以下則是《每日郵報》評論區網友的反應。
Do a leicester：「孔蒂太厲害了。」
Whateverworksfine：「請不要忘記，穆里尼奧曾經選擇奧斯卡而放棄了德布勞內。」
Ghost of scholesy：「摸他下巴那個是他男朋友嗎？」
LukeJiang：「他再在中國踢這種水平的比賽，估計將來連給桑德蘭打替補都不行了。」
The Voice of Reason：「他一直就是一個一般球員，沒什麼改變，如果他不是巴西人可能他永遠不會被捧到這個身價。」
（梓泉）
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