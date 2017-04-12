日期:4月12日消息，中國公開賽天津資格賽在濱海森林高爾夫球場落下帷幕，業餘小將王東禹以總桿143桿（75-68）的成績並列第一名，獲得正賽資格。

王東禹在本輪總共捉到7隻小鳥，吞下一個雙柏忌，「昨天沒有重視到風力的問題，今天根據現場風的各種情況調節球的飛行軌跡，再加上今天推桿很給力，所以打得不錯。」17歲的王東禹臉上露出開心的笑容。「今天還是很激動。」

晁海蒙帶著一桿領先優勢進入決賽輪，最後以總桿143桿(71-72)的成績並列第一，拿到中國公開賽入場券。

段晨驍決賽輪打出68桿的佳績，以總桿146桿(78-68)桿的成績獲得第三名，將正賽資格收入囊中。

詳細戰報稍後奉上