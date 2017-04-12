當退不退，成績必退！

從2008年北京奧運會的5金2銀1銅，到2012年倫敦奧運會的2金2銀3銅，再到2016年裡約奧運會1金2銀4銅創24年來中國射擊隊的最差成績。很多射擊迷早在去年就發出了疑問，中國射擊隊在王義夫的帶領下是不是有種越來越差的感覺？雖然有規則改變等客觀因素存在，但成績下滑是不爭事實。在中國國家射擊隊總教練位置一呆就是12年的王義夫終於離開。

與即將卸任中國羽毛球隊總教練的李永波一樣，王義夫也是遼寧人。雖然在運動員時代拿下了兩枚奧運金牌、三枚奧運銀牌和一枚奧運銅牌，但由於同期許海峰的存在，以及震驚世界的「暈倒事件」，很長時間在公眾心目中，跟隨著王義夫的標籤是「千年老二」和「心理素質不過關」。

王義夫和許海峰的名字自從1984年洛杉磯奧運會開始就被聯繫在了一起，當許海峰為中國奧運代表團射落歷史第一金時，王義夫就站在他的身邊，只不過登上頒獎台時王義夫卻只能站在比許海峰矮兩級的季軍位置。「中國奧運首金」的宏大背景下，讓王義夫深深感受到了巨大落差。要知道，在出征洛杉磯奧運會之前，他才是中國射擊隊的奪金點。

當年23歲的小伙兒，自1984年洛杉磯奧運會開始，到2004年雅典奧運會時已經是43歲的中年人，當然也是奧運六屆元老，在此其間王義夫共奪得2金3銀1銅，可是即使能夠橫跨12年再次登上奧運最高頒獎台，給人們留下更深刻印象的卻是他在1996年亞特蘭大奧運會上打完最後一槍倒地的一幕，而此事的後續更是引發軒然大波。

當媒體都認為王義夫暈倒是身體出現問題時，許海峰卻堅持認為王義夫的最後一槍屬於技術問題，「走火」導致失利。後來，在袁偉民的自傳中，也間接透露了時任國家隊射擊隊副總教練的許海峰對王義夫的「失常」發揮是略有微詞的。之後，在許海峰擔任射擊隊總教練后，又對王義夫去清華大學學習、以及執教的做法也有不同看法。不過王義夫在2004年雅典奧運會上卻以創奧運紀錄的優異表現時隔12年再奪奧運金牌。

同年11月，許海峰接到一紙調令，卸任國家體育總局射擊運動管理中心副主任，被調到相對冷門的自行車擊劍運動管理中心。幾個月後，獨自一人參加國家射擊隊總教練競聘的王義夫毫無懸念的走馬上任了。王義夫將許海峰「擠走」的揣測不脛而走，並且傳了很久。雖然許海峰在接受採訪時曾做出否認，但他也坦言被調離自己所熟悉的項目自己還是難受了一陣子。

王義夫接掌射擊隊帥印后，在2008年北京奧運會可謂是打了一個漂亮仗。中國射擊隊以5枚金牌圓滿收官，打破了「主場劣勢」的魔咒，順利完成了賽前制定的「保4爭5」的金牌目標，這也是在歷屆奧運會中，中國射擊隊收穫金牌最多的一次。22歲的龐偉和24歲的郭文珺作為首次參加奧運會的新人，不負眾望奪得金牌。

不過在下一個奧運周期，中國射擊隊已經開始有走下坡的跡象。2010年世錦賽，中國隊僅在女子氣步槍項目收穫了1枚金牌；實際上在2009年的東亞運動會，王義夫就坦言1金3銀的收穫「沒有達到預期」，這是給中國射擊隊敲響了一次警鐘。結果，在2012年倫敦奧運會上，多個項目在有奪金實力的情況下卻沒能如願，最後收穫2金，當時給出的結論是「正常」發揮。不過同年年底的射擊隊總教練一職又是只由王義夫一人報名競聘，並且2014年12月，王義夫又在慕尼黑召開的國際射擊運動聯合會大會上當選為國際射聯副主席，可是仕途順遂的王義夫卻沒能拽住下滑的中國射擊隊。

憋著一股勁的中國射擊隊，在里約奧運會原本是想打一場翻身仗，因此召齊了當時現役的全部6名奧運冠軍。結果卻是理想很豐滿、現實很骨感。最後中國射擊隊交出的成績單是1金2銀4銅，在金牌數上創造了24年來的最差戰績。在新規則下，中國「槍手」們在決賽中，無論是技術還是心理都出現了偏差。

值得一提的是，很多年前因選拔隊員問題製造過巨大爭議的中國射擊隊，在王義夫走馬上任后一直都是採取公開、公正、公平的原則去選拔隊員，並且採取的是國內選拔賽和國際比賽雙積分制的選拔方式。但國家射擊隊某人士坦言，各階段選拔賽積分如何設定，終歸還得人說了算，不同名次對應多少積分、國際賽事比國內賽事積分高多少算是合理，很難有一個絕對科學的認定。而一分之差，選拔結果就很可能天差地別。

巧合的是王義夫在做里約奧運會總結時最後強調的也落在了這一點上，「無論是曾經獲得過奧運冠軍、世界冠軍的隊員，還是年輕的隊員，中國射擊隊當中都有。下一步，如何進行選拔，還需要中國射擊隊進一步去完善。」里約奧運會已經成為過去，但東京奧運會很快就將到來。作為一支榮耀團隊，中國射擊是逆水行舟不進則退。在傳統優勢項目手步槍不穩、飛碟項目又始終無法躋身世界前列的大背景下，中國射擊隊更換領路人也是卧薪嘗膽、尋求突破的一個舉措。（Amber）