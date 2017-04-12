？ ？雖然怪獸大片《金剛：骷髏島》在國內上映時間（3月24日）比北美晚將近半個月，但是影片在內地的票房卻絲毫不輸前者。近日，《金剛：骷髏島》官方微博又發佈消息稱，《金剛：骷髏島》已成為2017年進口電影票房冠軍，同時該電影的國內票房也成了全球第一大票房來源，一起來了解一下。

？ ？《金剛：骷髏島》在3月25日上映時，首日票房就達到了1.5億，打破了此前《長城》創下的記錄，隨後其票房也是連續攀升，截至昨日《金剛：骷髏島》已經成為了2017年進口電影票房冠軍。而根據網友的統計，本片的國內票房也已經超過北美，成為了全世界第一大票房來源。

？ ？影片中帥氣亮相的「抖森司令」受到不少迷妹的青睞，而該片的「最大主角」金剛更是憑藉超強男友力征服不少女性觀眾，在最新出爐的觀影調查中顯示，女性觀眾對該片的喜愛超出男性觀眾群體。