《瘋狂的子彈》震撼問世 輔助助你名震天下北京新浪網 (2017-04-12 14:30)
《瘋狂的子彈》是一款軍事題材，3D寫實風格的競技類FPS遊戲。全新的公平綠色競技環境，緊張刺激的戰鬥氛圍，流暢真實的操作手感，全3D酣暢體驗，帶你進入真實的血腥戰場，在炮火紛飛、槍林彈雨中，體驗最爽快的戰鬥！
網頁遊戲《瘋狂的子彈》。新浪頁游助手實時響應玩家需求，推出瘋狂的子彈遊戲輔助腳本，自動主線升級，自動打boss等，只為廣大瘋狂的子彈頁遊玩家提供更好腳本輔助。新浪頁游助手專門針對瘋狂的子彈頁游版研發的高級輔助工具。本輔助可自動完成瘋狂的子彈頁游任務，一鍵升級功能體驗解放雙手輕鬆遊戲。
瘋狂的子彈輔助功能：
1、瞄準自動射擊、不停跳躍，
2、自動步槍：可以勾選多發（不動作、打完起跳、打完下蹲），
3、狙擊槍：單發（不動作、打完起跳、打完下蹲）。
遊戲後台掛機，工作生活兩不誤，省時、省力、省心，完美成為遊戲霸主！
玩頁游當然少不了無限小號多開啦，掛機升級不受限，帳號備註，小號再多也不亂，多開掛機輕而易舉。
新浪頁游助手小號多開使用方法：
1.開啟需要多開小號的遊戲界面，
2.新浪頁游助手右側工具欄，點擊「小號多開」，在彈出的頁面輸入賬號密碼即可
3.也可以通過右側工具欄「賬號盒子」里記錄的遊戲賬號，選擇要登錄的賬號，進行小號遊戲登錄，
4.多次點擊「小號多開」，即可多開遊戲。
新浪頁游助手作為國內首個頁游助手，依託新浪遊戲融合海量獨家禮包，上百款熱門頁游，涵蓋所有熱門、最新遊戲輔助工具，輔助可獨立使用，綠色，安全無毒，設置輕鬆便捷。併為每個遊戲專屬定製上百個獨特輔助，讓每個玩家都能輕鬆玩起來，拒絕繁瑣的操作，讓每個遊戲玩的更輕鬆、更舒心。
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