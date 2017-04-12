《刀槍劍傳奇》一鍵主線 新浪頁助解放雙手北京新浪網 (2017-04-12 14:32)
《刀槍劍傳奇》是一款大型多人在線角色扮演網路遊戲。曾經有各種各樣的生物生活在這神秘的瑪法大陸。人類的力量在其中是如此弱小，他們在這個大陸上被迫建立各種組織，以便抵抗那些有著超自然能力的野獸和怪物。
網頁遊戲《刀槍劍傳奇》。新浪頁游助手實時響應玩家需求，推出刀槍劍傳奇遊戲輔助腳本，自動主線升級，只為廣大破天頁遊玩家提供更好腳本輔助。新浪頁游助手專門針對刀槍劍傳奇頁游版研發的高級輔助工具。本輔助可自動完成刀槍劍傳奇頁游任務，一鍵升級功能體驗解放雙手輕鬆遊戲。
刀槍劍傳奇輔助功能：
1、一鍵自動主線升到90級，
2、一鍵自動日常副本、每日刺探、國家任務、太廟偷磚、鏢車押送。
遊戲後台掛機，工作生活兩不誤，省時、省力、省心，完美成為遊戲霸主！
玩頁游當然少不了無限小號多開啦，掛機升級不受限，帳號備註，小號再多也不亂，多開掛機輕而易舉。
新浪頁游助手小號多開使用方法：
1.開啟需要多開小號的遊戲界面，
2.新浪頁游助手右側工具欄，點擊「小號多開」，在彈出的頁面輸入賬號密碼即可
3.也可以通過右側工具欄「賬號盒子」里記錄的遊戲賬號，選擇要登錄的賬號，進行小號遊戲登錄，
4.多次點擊「小號多開」，即可多開遊戲。
新浪頁游助手作為國內首個頁游助手，依託新浪遊戲融合海量獨家禮包，上百款熱門頁游，涵蓋所有熱門、最新遊戲輔助工具，輔助可獨立使用，綠色，安全無毒，設置輕鬆便捷。併為每個遊戲專屬定製上百個獨特輔助，讓每個玩家都能輕鬆玩起來，拒絕繁瑣的操作，讓每個遊戲玩的更輕鬆、更舒心。
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