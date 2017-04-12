大魔王最近又迷上了一款遊戲，竟然還在直播時玩起了這款成人遊戲，看來LPL奪冠有望了。

在LOL的職業賽場上，如果說有誰能讓世界上所有的選手都膽怯，那必然是SKT的中單Faker，偏偏想要奪冠的話又沒有辦法不面對Faker。從很早之前，單殺Faker已經成為了一種榮耀的象徵。

S7被稱為是歷年來LPL最有機會奪冠的一年，畢竟是在自己的家門口舉辦，主場優勢很明顯。但是談及SKT、談及Faker，往往讓人們產生即便是有什麼黑幕，也很難打敗這個S賽的霸主。不過最近，網友突然發現了勝利的曙光。

來到國內平台直播的Faker還是有不少的觀眾的，近日，直播中的Faker突然玩起了《人工學院2》這個遊戲，相信老司機們都有所了解，這是一個成人遊戲。即便是翻譯小姐姐說了很變態還是沒有壓住Faker好奇的內心。網友則是笑著刷屏，LPL奪冠有望了。