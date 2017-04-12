《尼爾：機械紀元（NieR: Automata）》中，2B和A2兩位小姐姐的戰鬥動作華麗唯美，獲得了玩家的讚譽。那麼，這樣的動作是如何做出來的呢？這離不開本文中要介紹的這位劍舞師川渕かおり，先來欣賞一下她的作品。

劍舞表演：

【遊俠網】《尼爾：機械紀元》2B動作捕捉女演員劍舞表演1

【遊俠網】《尼爾：機械紀元》2B動作捕捉女演員劍舞表演2

川渕かおり是一位專業的劍舞師，劍舞就是使用劍器進行表演，與優美的舞姿相輔相成，造成一種戰鬥氣氛。遊戲中，2B和A2的動作捕捉都是源於她。

除了《尼爾：機械紀元》中這兩位角色外，川渕かおり也為其他遊戲的角色擔任過動作捕捉，比如《最終幻想15》中的冰神希瓦。

《尼爾：機械紀元》中的NPC Jackass和歌女BOSS也是她配音的。這位小姐姐簡直是一位全能型選手啊。

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