人氣女性向遊戲《薄櫻鬼 真改 風華傳》發售日公開！北京新浪網 (2017-04-12 14:36)
OTOMATE遊戲公司近日宣布旗下人氣PS4遊戲最新作《薄櫻鬼 真改 風華傳》將於2017年7月13日發售。一部分在線商店已經開始接受預定。
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