距離《DOTA2》TI7宣布海洋主題已經過去了有一段時間了，在這期間不少優秀作品陸續呈現在大家眼前。

在徵集活動結束前最後一個月的時間里，還請大家在創意工坊為自己喜歡的優秀投上一票。當然你還可以跟作者們互動討論，跟作者一起完善作品。下面讓我們欣賞一下目前有那些優秀的作品吧。

司夜刺客——「寄居蟹」套裝

司夜刺客——「小龍蝦」套裝

仙女龍帕克

海洋主題套裝潮汐獵人自然是不二的人選

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幽鬼魔鬼魚套裝

痛苦女王八爪魚套裝

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