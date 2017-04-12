《DOTA2》TI7海洋主題作品 "潮汐獵人"成不二人選！北京新浪網 (2017-04-12 14:36)
距離《DOTA2》TI7宣布海洋主題已經過去了有一段時間了，在這期間不少優秀作品陸續呈現在大家眼前。
在徵集活動結束前最後一個月的時間里，還請大家在創意工坊為自己喜歡的優秀投上一票。當然你還可以跟作者們互動討論，跟作者一起完善作品。下面讓我們欣賞一下目前有那些優秀的作品吧。
司夜刺客——「寄居蟹」套裝
司夜刺客——「小龍蝦」套裝
仙女龍帕克
海洋主題套裝潮汐獵人自然是不二的人選
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幽鬼魔鬼魚套裝
痛苦女王八爪魚套裝
白虎珊瑚套裝
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