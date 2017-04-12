《two-man》的開發商Mad Fellows Games和發行商Reverb Triple XP的音樂軌道射擊遊戲《Aaero》今日登陸了PS4/Xbox One/PC平台，官方放出了遊戲的發售預告片，讓我們一起來欣賞下吧！

【遊俠網】音樂軌道射擊遊戲《Aaero》發售預告片

以下是來自於Mad Fellows Games的遊戲介紹：

《Aaero》將射擊、飛行、令人著迷的視覺體驗和令人驚訝的敵人和強烈的音樂節奏融為一體，創造出了一種前所未有的動感體驗。Noisia、Flux Pavilion、Katy B等多位藝術家參與了遊戲製作。《Aaero》無疑會讓所有的玩家精神振奮，飛翔在各具特色的關卡中，沉浸於幻想風格的音樂與畫面之中。

為了紀念遊戲的發售，《Aaero》目前正在進行限時促銷，原價14.99美元，現價8折，為11.99美元（人民幣82元）。

視頻截圖：