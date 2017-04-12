音樂軌道射擊遊戲《Aaero》發售預告片公佈 幻想畫風融合動感節奏北京新浪網 (2017-04-12 14:36)
《two-man》的開發商Mad Fellows Games和發行商Reverb Triple XP的音樂軌道射擊遊戲《Aaero》今日登陸了PS4/Xbox One/PC平台，官方放出了遊戲的發售預告片，讓我們一起來欣賞下吧！
【遊俠網】音樂軌道射擊遊戲《Aaero》發售預告片
以下是來自於Mad Fellows Games的遊戲介紹：
《Aaero》將射擊、飛行、令人著迷的視覺體驗和令人驚訝的敵人和強烈的音樂節奏融為一體，創造出了一種前所未有的動感體驗。Noisia、Flux Pavilion、Katy B等多位藝術家參與了遊戲製作。《Aaero》無疑會讓所有的玩家精神振奮，飛翔在各具特色的關卡中，沉浸於幻想風格的音樂與畫面之中。
為了紀念遊戲的發售，《Aaero》目前正在進行限時促銷，原價14.99美元，現價8折，為11.99美元（人民幣82元）。
視頻截圖：
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
htc m8 手機袋．PLAYBOY 手機袋．防水手機袋．懶懶熊 5吋 手機袋．手機袋．後背包 手機袋．ARKON 手機袋．腳踏車手機袋．超細纖維 手機袋．手機袋 m8．One 防水型 手機袋．SNOOPY 手機袋．手機袋 htc．HTC 手機袋．GUCCI 手機袋．ARKON 手機袋 手腕型．IBERA 手機袋．iphone 6 plus 手機袋．sony 手機袋．Golla 手機袋．Sony 絨布袋 手機袋．kitty 手機袋．手機袋 5吋．自行車手機袋．手機袋 多功能．4.3吋 手機袋．COACH 皮革 手機袋．手機袋 手提．Hello Kitty 束口手機袋．Hello KITTY 手機袋
疑Surface Pro5外形曝光：支持USB-C介面【北京新浪網】
別總惦記三星S8 這些手機也可以秒變PC【北京新浪網】
《獵天使魔女》PC版與原版畫質初步對比 進步明顯！【北京新浪網】
略遺憾！三星Galaxy S8一關鍵功能跳票【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》