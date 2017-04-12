陌生男騷擾女童邀回家 警鎖定身分中央社 (2017-04-12 14:23)
（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）嘉義縣1名女童昨天下午放學被1名陌生中年男子搭訕「要不要到我家？」嚇得女童跑回家，家長報警並PO臉書，呼籲其他家長注意、防範，警已鎖定這名男子身分。
這名國小四年級女童表示，昨天下午放學後，與同學欲前往學校附近1家超商，中途突然有1名年約40多歲的男子突然走到身旁問她「要不要到我家？」女童立刻回絕，男子又對女童說「妳這樣我會很傷心！」
受驚嚇的女童與同學跑進超商內，這1名陌生叔叔竟然又跟進超商，且還多次走到女童身旁，雖然沒有言語騷擾，但中年男子的騷擾舉動，讓女童當場衝出超商，用跑的回家，並將自己的遭遇告訴家人。
女童母親於昨天晚上將女兒的遭遇PO上臉書，呼籲家長及小朋友要特別注意這名陌生男子，避免被騙。警方據報後，調閱監視器查出陌生男子的身分，擇期將約談到案說明。1060412
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