（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）嘉義縣1名女童昨天下午放學被1名陌生中年男子搭訕「要不要到我家？」嚇得女童跑回家，家長報警並PO臉書，呼籲其他家長注意、防範，警已鎖定這名男子身分。



這名國小四年級女童表示，昨天下午放學後，與同學欲前往學校附近1家超商，中途突然有1名年約40多歲的男子突然走到身旁問她「要不要到我家？」女童立刻回絕，男子又對女童說「妳這樣我會很傷心！」



受驚嚇的女童與同學跑進超商內，這1名陌生叔叔竟然又跟進超商，且還多次走到女童身旁，雖然沒有言語騷擾，但中年男子的騷擾舉動，讓女童當場衝出超商，用跑的回家，並將自己的遭遇告訴家人。



女童母親於昨天晚上將女兒的遭遇PO上臉書，呼籲家長及小朋友要特別注意這名陌生男子，避免被騙。警方據報後，調閱監視器查出陌生男子的身分，擇期將約談到案說明。1060412