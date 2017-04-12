《機動戰士敢達OL》從15年初開測至今，玩家們熱情不減，不時有著新玩家的加入和老玩家的重返。一直以來我們都致力於給玩家最好的遊戲體驗而不斷升級完善和平衡性調整，每一次的新版本都給玩家帶來無限驚喜。

4月12日，《機動戰士敢達OL》又將迎來新版本：機動戰士敢達ZZ—阿克西斯的「巨獸」，出籠！重磅登場的將是史無前例的巨型MS——昆曼沙！

眾所周知，昆曼沙搭載的是卡碧尼同型的浮遊炮，火力強大。在遊戲中，最能展現昆曼沙迅猛火力的舞台一定就是限時開啟的火力無限模式了，在火力無限模式中，可填充彈藥的武器不再需要精打細算，浮遊炮將擁有無盡的彈藥，30發浮遊炮無間斷的連續攻擊，敵人瞬間爆炸，想想就能讓人膽寒！當然其他模式和戰役下的昆曼沙也是機師們不想面對的可怕對手，遊戲內上百台著名機體，豐富多樣的武器搭配，百式、THE·O、RX-78-2……不知那一台能與昆曼沙一較高下？不想對浮遊炮的惡勢力低頭？那麼各位機師們，你們的心中所屬是誰呢？

伴隨著昆曼沙的出場，新版本將同時開啟版本活動，有面向所有玩家的消費獎勵，在消費達到一定數額時發放；也有新機體昆曼沙的相關活動，駕駛昆曼沙達到指定擊墜數的玩家將有金塊箱和大成功強化券獎勵，並且機體昆曼沙達到一定等級的次日可以領取數量誘人的特性強化券！昆曼沙的主宰時代彷彿已在眼前！此外，官網上現還有累計在線獎勵將持續到25號和多款網頁蛋隨著春的腳步為新版本預熱，更有一元網頁蛋的超值玩家福利！一塊錢你買不了吃虧！一塊錢你買不了上當！機體金圖，各種強化券扭蛋券馬上收入囊中！立即抓緊機會攢起一波資源迎接新版本吧！

當然新版本也不只一台機體獨佔鰲頭，《機動戰士敢達OL》以系列動畫《機動戰士敢達》為背景，自然少不了原著中的勢力劃分，機體也加上了各勢力的標誌，吉翁有巨獸的咆哮，聯邦奧古當然也有新王牌，大名鼎鼎的ZZ敢達在遊戲中是非常受玩家歡迎的機體，火力強大威力當然不容小覷。但眾多周知的是ZZ敢達的機體結構複雜，機動性也稱不上完美。面對這些避無可避的缺陷，全裝甲ZZ敢達順勢而生。在之前的鎮魂鍾預售活動中，玩家們是否已經全力積攢了足夠的徽章？是否已經準備好了足夠的強化券只等ZZ敢達的開放？那麼不要著急，全裝甲ZZ敢達馬上來臨！遊戲中的全裝甲ZZ敢達又將在神機ZZ敢達的基礎上有怎樣的超越呢？讓我們拭目以待！

也許新玩家們還未好好熟悉遊戲，對新版本也沒能有所準備，那麼也不用懊悔，遊戲中有著無限的可能，新玩家也有機會逆襲！《機動戰士敢達OL》不是一個單打獨鬥的遊戲，主打的52V52超大規模戰為你展現的是真實的戰場，多方豪雄在一片土地上進行廝殺，為了不出現群魔亂舞，當然少不了指揮官的排兵布陣和戰前規劃。遊戲內的每張地圖都需要因地制宜的制定相應的戰術，戰場形勢瞬息萬變，玩家們需要抓緊時間對各地圖進行探索研究，在指揮官和代理的引導下發揮最大的戰力，為己方的勝利奉獻自己的力量，大將之路註定坎坷，但耐心的你一定能成功！

當然大規模戰畢竟需要長時間等待全員加入，喜歡小規模戰鬥的玩家們也不會寂寞，遊戲另外為玩家們準備了6V6的局地戰，組上三五好友全力壓制目標，順便一路收割敵方玩家，在十分鐘的時限內不斷削減敵方的戰力條，也是一場事關生死的榮譽之戰。定期開啟的限定戰對於對戰雙方的出戰機體進行限定，將是操作滿分的大佬們真正憑技術論勝負的戰場，情懷機也有機會一決雌雄。更有周末戰役讓玩家們重溫原著，感受作品中的經典戰役。後續還可能會增開新地圖，讓遊戲充滿更多可能。想要親自駕駛敢達征戰沙場嗎？激烈的戰鬥，技術的較量，默契的團隊配合和豐富的活動獎勵，盡在《機動戰士敢達OL》！

《機動戰士敢達OL》是由日本萬代南夢宮在線研發，國內久游網獨家代理的TPS機甲大作,曾榮獲「金翎獎？2015玩家最喜愛網路遊戲」大獎。該款遊戲忠於原著的U.C.時代世界線，豐富的MS機體，多變的戰場局勢，定必讓你猶如親臨敢達對戰的最前線！欲知更多信息，請登錄《機動戰士敢達OL》官方網站:http://ms.9you.com/

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