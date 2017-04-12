《坦克世界》新模式《前線》開測 規模擴至30VS30！北京新浪網 (2017-04-12 14:36)
Wargaming旗下PC端《坦克世界（Wold Of Tanks）》於今天正式開啟最新30VS30坦克大混戰模式《前線》的測試。
——《坦克世界》新模式《前線》
本模式是Wargaming與澳大利亞的Bongfish公司共同合作開發的新作戰模式，在原本的15VS15模式基礎上，將對戰規模擴大到了30VS30！而且戰場區域由原先的1km？擴增到了9km？，更加激烈的坦克大戰即將拉開。
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