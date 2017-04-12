《中土世界：暗影魔多（Middle-Earth: Shadow of Mordor）》近日在Steam商城進行了降價50%的折扣促銷，該遊戲年度版僅需34元，有興趣的朋友不要錯過哦！

關於《中土世界：暗影魔多》：

開發商：Monolith Productions,Inc.

發行商：WB Games

發行日期：2014年10月1日

遊戲語言：不支持簡體中文、繁體中文

遊戲評價：特別好評（92%好評）

《中土世界：暗影魔多》是一款黑暗風格的《指環王》系列遊戲，本作劇情設定在《霍比特人》和《指環王》之間，隨著復讎之力使他復生，他擁有了亡靈力量，同時學到了魔戒的根源。玩家將扮演一名叫塔里昂的遊俠，他親人被索倫殺害，自殺后獲得了亡靈力量，開始找尋索倫及其軍團復讎。

該遊戲年度版目前降價50%促銷中，其中：

《中土世界：暗影魔多》年度版原價為：68元

《中土世界：暗影魔多》年度版現價為：34元

注：該遊戲現在已取消遊戲本體，只有年度版開賣。

該遊戲除了年度版外，還有一個本體升年度版補丁，其中：

《中土世界：暗影魔多》本體升級為年度版現僅需：18元

該遊戲有20個DLC，其中：

《中土世界：暗影魔多》3個DLC免費，3個DLC（含升級年度版DLC）降價50%僅售18元，其餘14個DLC保持原價，並未降價促銷。

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