Digital Bros今日宣布，其旗下子公司505 Games將3D冒險沙盒遊戲《傳送門騎士（Portal Knights）》在大中華地區的獨家代理權授予廣州多益網路股份有限公司。PC端Steam平台不包含在此次授權範圍內。這意味著繼《我的世界》、《泰拉瑞亞》后，又一款重量級人氣沙盒遊戲即將登陸國內市場。目前，《傳送門騎士》國服官網已正式開啟預約，玩家進入官網（http://csm.duoyi.com）即可完成預約。

？ ？ 《傳送門騎士》宣傳視頻：http://v.youku.com/v_show/id_XMjcwMjE2MjI3Ng==.html

？ ？ 沙盒遊戲以其高自由度的創造性玩法在遊戲市場上獨樹一幟，《傳送門騎士》是一款融合了自由沙盒和動作冒險RPG元素的3D動作遊戲，玩家扮演戰士、法師或遊俠，在細膩精美的像素世界里收集資源，建造房屋，打造裝備，挑戰BOSS，通過傳送門在地形獨特的各個島嶼間冒險，遊戲支持4人聯機，開黑建造、闖關、探險，讓冒險趣味升級。

？ ？ 畫風細膩精美的《傳送門騎士》自面世以來就倍受玩家歡迎，在推出中文版后更是在國內沙盒愛好者圈子中掀起了一陣熱潮，505 Games聯手擁有豐富運營經驗的多益網路進行中國市場的開發也是瞄準了國內龐大的沙盒藍海市場。Digital Bros集團首席執行官Raffaele Galante表示，「我本人拜訪過多益網路在廣州的總部。多益給人很深的印象，尤其是其強大的研發和發行能力以及高層管理層長遠的眼光。中國是新的戰略市場，而我們相信已經找到了《傳送門騎士》系列在中國的合作夥伴。」

關於多益網路

多益網路是中國領先的互聯網企業，位列工信部發佈的中國互聯網企業百強榜第26位。多益網路專注自主研發和運營，旗下業務涵蓋PC端網路遊戲、手游、電子郵箱、IM等各類互聯網產品，已經發展成為一家綜合型的互聯網企業。公司旗下遊戲包括《神武2》系列、《夢想世界》系列在內的多款產品，端手游並舉、類型豐富。2015年多益網路位列中國iOS遊戲收入公司排行榜第4位。

關於505 Games

505 Games是一家跨國電子遊戲發行公司，專注於為全年齡段不同層次的玩家帶來各式各樣的遊戲。除了在頂尖家用遊戲機（例如PS4和Xbox One）和端游平台發行遊戲，也在手機和社交平台推出眾多熱門遊戲。除《傳送門騎士》外，知名產品還包括《狙擊精英3》、《發薪日2》、《兄弟：雙子傳說》、《泰拉瑞亞》、《生存指南》、《ABZU》、《ADR1FT》、《Assetto Corsa》、《機甲世界》等。

505 Games在洛杉磯、米爾頓凱恩斯（英國）、里昂、慕尼黑、米蘭、馬德里和深圳等地設有辦事處，同時在北歐地區和澳大利亞擁有配銷夥伴網路。更多關於505 Games及其產品的信息請見www.505games.com