對於動作遊戲玩家來說，昨晚必定是個令人激動的夜晚，時隔近8年白金工作室經典ACT大作《獵天使魔女(Bayonetta)》終於正式移植登陸PC平台了！

而就在PC版《獵天使魔女》剛上市不久，外媒PC Gamer就刊登了一篇文章，對這部PC移植遊戲進行了一次簡要的性能分析，下面就讓我們來看一下這篇分析是怎麼說的。

畫質與設定

這篇文章的作者Peter "Durante" Thoman在《獵天使魔女》PC版發售之前就搶先體驗了遊戲，通過查看遊戲設定菜單，發現解析度可以達到驚人的5120x2880（2880p，可以看作5K解析度），而作者顯示器的DSR選項最高只能支持2560x1440，而令人欣慰的是官方並沒有鎖定解析度。

另外一個令人驚喜的地方是，作為一款主機移植遊戲，《獵天使魔女》PC版還提供了相當豐富的畫質設定選項，還貼心地增加了展示顯存使用率的指示條，這在許多原生PC遊戲中也是很難看到的。

大多數畫質設定選項都是很常見的，比如調節解析度，顯示模式（除了普通的全屏和窗口模式之外，白金還增加了一種無邊框的窗口模式，效果不錯），貼圖品質和材質過濾可以顯著改變畫質，陰影品質可以提供多種實時陰影效果。

陰影品質對比（左：高品質，右：低品質）

令人驚訝的是，《獵天使魔女》PC版還提供了HDR選項，雖然不是當下風靡一時的那種，但看上去也會對光線效果產生影響。另外，環境光遮蔽可以選擇關閉，也可以設定為多種品質等級；垂直同步也可以開啟和關閉。

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說了這麼多好的地方，當然還有一些作者認為的不足之處。

·首先，MSAA設定似乎完全不起作用，至少在作者的測試當中。這個選項對畫質和性能完全沒有影響，不管是關閉還是16x，重啟遊戲后仍是如此。

·其次，雖然菜單中提供了顯存使用率指示條，但似乎與實際使用率沒有太大關聯。最奇怪的是，這個數字會隨著材質過濾級別的上升而增加，儘管材質過濾實際上並沒有對顯存使用量造成任何影響。

·最後，在某些特定的解析度與畫質選項的組合下，遊戲會出現一些奇怪的顯示問題，整個畫面會變得模糊，需要重啟遊戲才能恢復。

需要說明的是，這篇測試所採用的遊戲是上市前版本，因此不代表正式版遊戲。而且這些也不算什麼大問題，對遊戲體驗沒有太大影響，SEGA只需放出一些補丁就能修復。

遊戲性能

首先，《獵天使魔女》PC版鎖幀60幀，過場動畫為30幀，整個遊戲體驗給人感覺相當流暢，不想某些遊戲雖然能達到60fps，但還會出現掉幀的現象。

此次測試所採用的PC配置為GTX1080 +？i7 5820K，作者表示，通過他對顯卡和CPU使用率的觀察，《獵天使魔女》PC版的PC配置需求基本可以達到玩家們對一部上世代遊戲的預期。

由5K解析度縮小所得的實機截圖

由於《獵天使魔女》PC版最高支持5K解析度，那麼高配PC玩家可以輕易通過改變選項而達到更高的畫質，作者表示，GTX1080顯卡完全能夠以5K @ 60fps畫質運行！

PC Gamer還使用了GTX 970+ i5這樣的中檔PC對遊戲進行了測試，結果是在1080p高畫質設定下，遊戲可以維持穩定的60fps幀數，沒有出現掉幀現象；另一台i5 4690K +？R9 Nano 配置的PC測試效果類似。

輸入與其他

儘管《獵天使魔女》這樣的動作遊戲更適合用手柄操作，但白金工作室這次對鍵鼠的適配做得很好。玩家可以通過滑鼠瀏覽菜單，並且可以自動選擇鍵鼠和手柄，響應都非常靈敏。所有動作都可以綁定為兩套不同的鍵位設定，包括滑鼠的按鍵和滾輪。

UI方面值得注意的是，《獵天使魔女》PC版中採用的字體和字形解析度也相當高，看起來很清楚，雖然這是很簡單的一點，但在許多移植過來的老遊戲都忽略了這些。

結論

經過簡單的體驗和測試，《獵天使魔女》PC版是一款相當良心的主機移植遊戲，基本的畫質設定很豐富，達到60fps的穩定幀數對許多電腦來說都輕而易舉，並且對PC操作的支持也很棒。儘管顯存指示器有些不準，MSAA不起作用，但對遊戲體驗影響不大。

小編の作死

為了了解《獵天使魔女》PC版的下限，小編Blues我也找了台連顯卡都沒有的「上古神機」對這遊戲進行了簡單測試（不要問我從哪弄來的...）。先來看看神機的配置：

然後是遊戲設定，解析度及其他設定調成最低，採用無邊框窗口模式。

結果就是載入界面幀數在30fps左右，教學界面在20fps左右，實際戰鬥畫面幀數在13fps左右，過場動畫更慘，平均只有10fps左右，簡直酸爽。

教學界面一般在20fps左右

戰鬥場景在13-17fps之間

戰鬥場景在13-17fps之間

不過小編在小測的同時還開了QQ、兩個瀏覽器和錄屏軟體，如果把這些都關閉的話應該還有提升空間。相信只要比小編這台電腦配置高的，都可以獲得一個較為理想的遊戲體驗。

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