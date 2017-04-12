2017年4月11日，樂視移動在北京召開以「看見未來」為主題的新品發佈會，推出全球首款自學習AI生態手機樂Pro3雙攝AI版。樂視控股戰略副總裁、樂視移動CEO（代）阿不力克木。阿不力米提（以下簡稱「阿木」）首次以樂視移動新帥身份公開亮相。樂Pro3雙攝AI版售價1799元起，將於4月14日全渠道開售。

首發聯發科旗艦晶元Helio X27 超強性能為手遊玩家助航

自2015年4月的第一次產品發佈會至今，樂視超級手機已經走過兩年的發展歷程，累計總銷量突破2000萬台、創造全球成長速度紀錄。無論是第一代超級手機的雙平台，還是樂Pro3量產首發驍龍821晶元，亦或領先於行業取消3.5mm耳機孔，採用CDLA全程數字無損音頻標準，在硬體配置方面，樂視始終堅持保持行業前列。

這一理念在樂Pro3雙攝AI版得到了進一步延續。樂Pro3雙攝AI版搭載了一枚聯合聯發科獨家深度定製的Helio X27，這也是該晶元的首款機型。Helio X27採用了三叢集架構設計，核心組合為2個Cotex-A72核心+8個Cortex-53核心，主頻最高可達2.6GHz，GPU最高頻率可達875MHz。性能相比於上一代提升30%，功耗則降低25%，使性能與功耗達成均衡， 為手遊玩家們的流暢遊戲體驗保駕護航。

此外，樂Pro3雙攝AI版與騰訊旗下3D無鎖定動作手游大作《龍之谷》進行了覆蓋硬體和UI的深層合作。

騰訊《龍之谷》千萬獨家禮包專享 冒險小隊煥新出擊

由騰訊代理的《龍之谷》全新版本現已火爆上線，第5大職業學者從未來歸來，小身材高輸出的可愛形象讓廣大谷迷大呼驚艷，紛紛創號或轉職進行體驗。而在這場發佈會上，樂視也宣布與騰訊《龍之谷》手游深度打通，不僅在性能上為遊戲保駕護航，更有多重福利等待玩家領取。

在發佈會的視頻演示上，《龍之谷》手游恢弘的畫面、激烈的動作場面、出眾的打擊感在樂視樂Pro3 雙攝AI版上完美流暢地呈現給玩家。同時，這款手游大作，也專門為樂視樂Pro3 雙攝AI版的手遊玩家們提供了價值千萬元的獨家專享禮包，玩家在購買這款手機時，可以通過樂視商城免費領取。

EUI應用加速箱打造完美遊戲體驗 盡興開黑一整晚

除了在高性能的硬體方面為《龍之谷》打造了極佳的遊戲體驗，EUI層面也進行了深度的綁定與優化，玩家打開這款遊戲的同時，應用加速箱會自動喚醒為遊戲加速，而樂視樂Pro3 雙攝AI版獨有的AI功能，更是讓玩家首次體驗到人工智慧加入到手游場景中的樂趣。

應用加速箱是樂視EUI在優化基礎體驗的時特別為手遊玩家們設計的「綠燈」模式，換句話說，就是在特殊場景下的高性能模式。應用加速箱將為畫面體驗要求高的應用，特別是遊戲「開綠燈」，讓玩家可以在打遊戲時全情投入，不為卡頓所擾。

當然，這種性能模式並非樂視EUI獨創，其他競品手機也有類似的性能模式功能。此前，有平台對《王者榮耀》在樂視EUI的應用加速箱功能開啟的情境下和競品的高性能模式功能進行對比，對比數據如下：

樂視超級手機 - 應用加速箱

競品- 高性能模式

通過數據，我們可以看到EUI應用加速箱開啟后的手機遊戲性能要優競品的高性能模式，不僅平均FPS（每秒幀數）相對較高，最低和最高幀率之間的極差也要更小，創造了更流暢完美的遊戲體驗。

隨著樂Pro3 雙攝AI版的發佈，樂視紅色414生態電商節也進入高潮階段了，這是樂視自己的節日，更是樂視對樂迷的一次重大回饋。除了新品首發，414期間樂視手機多款重磅單品同步送出直降回饋及多重禮包，包含樂Pro3精英版、樂Max2、樂2等明星產品。414當天下單，即可享受買會員送硬體禮遇，手機最高優惠2599元。

樂Pro3雙攝AI版已於4月11日14：00正式開啟預約，4月14日上午10點在樂視商城、蘇寧易購、天貓蘇寧易購官方旗艦店、天貓樂視官方旗艦店以及線下各大店面聯合首發，售價1799元起。