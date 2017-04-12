4月8日，由塊訊主辦的《揭秘區塊鏈的三生三世》活動在國家會議中心舉行。中關村區塊鏈產業聯盟副秘書長范金剛、火幣網區塊鏈研究中心總監徐寶龍、布比區塊鏈聯合創始人楊帆、ugChain創始人吳兵華、創業邦天使基金投資總監李志軍和格勤資本合伙人楊朔等行業知名人士，都到達了現場參與區塊鏈發展前景的討論與演講。

在此次活動中，眾人肯定了目前區塊鏈行業的發展趨勢，認同區塊鏈+的發展前景，一致將區塊鏈技術應用落地作為2017年區塊鏈行業的發展重心。

在演講討論中，作為鮮有的創新型區塊鏈落地應用引起了廣大愛好者的興趣--ugChain。在這個都對區塊鏈+金融趨之若鶩的時候，UG並沒有跟風，而是選擇了另闢蹊徑——遊戲行業。ugChain創始人吳兵華先生說：「在這個區塊鏈技術的紅利期，人人都想分得一杯羹。只有定準方向、專注產品、滿足更多用戶的需求，才能成為行業中的「獨角獸」。目前仍是區塊鏈+的開荒期，對於大部分創業者來說都很公平，新興技術的發展也會催生更多的機會，如同早期互聯網行業興起一樣，挖掘需求和滿足需求是重中之重。選擇遊戲領域是因為行業痛點匹配度較高，ugChain能有效改善遊戲渠道的資源壟斷、高成本現狀，以及解決用戶玩家的交易安全、行業經濟共享等問題。」

吳兵華的講義中提到了ugChain是基於以太坊的去中心化的遊戲賬戶系統，是由一系列的去中心化應用構成的全新遊戲生態。ugChain應用平台將作為一個新型遊戲分發渠道，支持獨立遊戲孵化。與此同時，用戶人人都可以成為渠道商，在遊戲社區進行推廣，並且獲得相應利益。

玩家還可以在ugChain平台上進行虛擬物資產交易，包括遊戲賬戶、道具等。所有交易由智能合約控制執行，所有的數字資產轉移都將在鏈上自動執行，不可人為篡改。這不但節約了交易時間及人力成本，還杜絕了惡意找回的風險，從而解決了現有的虛擬資產交易中的問題。在ugChain平台上，用戶還可以在公平、公正的環境下進行點對點的電子競技比賽。

「ugChain不僅是用戶自治，公開、公平的組織方式的平台，並且人人都可以成為渠道，降低渠道成本，而且還可以聚會資源，體現聯合的力量。」吳兵華在對比了現有渠道的運營成本后總結道。

筆者認為，就像早期互聯網行業興起時一樣，需要不斷挖掘用戶需求、滿足需求，這個產品才會有成功的基礎。ugChain去中心化的遊戲分發渠道平台解決了現有渠道的資源壟斷、流量控制以及高成本的問題。它以用戶為核心，不僅為遊戲商提供了更優質的渠道，還為玩家提供了更安全、更快捷的交易平台，按目前的產品規劃來說還是比較符合遊戲產業剛需的，值得關注。

越來越多的企業不再是保持觀望態度，而更多地是加速應用場景落地。而且本次活動中更有多名投資人表示，更傾向於投資有應用場景的公司，甚至有些投資人明確表示只關注技術+應用場景的復合型的項目。2017年對區塊鏈行業來說，註定是不平凡的一年。