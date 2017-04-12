美國當地時間2017年4月11日，聯眾國際（06899.HK）旗下控股公司聯盟電競及其北美分支Esports Arena公司攜手美高梅國際酒店集團共同宣布：計劃在美高梅旗下的拉斯維加斯大道標誌性酒店——盧克索（luxor）酒店內打造全球旗艦電子競技場館。全新的拉斯維加斯電競場館計劃於2018年年初開業，將會成為拉斯維加斯大道上首家電競主題場館，也將成為聯盟電競橫跨北美、歐洲和中國的全球電競網路的重要樞紐之一。

世界著名數據研究機構SuperData在2016年度報告中指出，過去一年電競全球收入8.93億美元，其中北美達2.75億，佔據30%的份額，成為全球電競產業的核心區域。本次合作打造的電競館正是該核心區域的中心——拉斯維加斯。該場館面積約為3萬平方英尺，建成后將配有舞台、LED視頻牆、專業電競設備及最先進的流媒體、高品質的導播間等多個功能區域，可為不同類型的電競賽事提供一站式服務。

聯盟電競北美首席執行官賈德森先生（Jud Hannigan）指出：「很高興與美高梅集團達成本次合作，在這裏發展我們的全球旗艦電競場館。正如洋基球場（Yankee Stadium）、麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）和溫布力體育場（Wembley Stadium）被球員和粉絲公認為最著名的比賽場所那樣，拉斯維加斯電競場館也將成為電子競技界人人嚮往的標誌性場館，為這座城市的驚人魅力再添一抹色彩，吸引來自世界各地的電競選手和粉絲。」

美高梅旗下盧克索酒店總經理尼克拉斯？雷特斯特羅姆（Niklas Rytterstrom）指出：「作為娛樂產業的引領者，我們看到了電子競技產業突飛猛進的發展態勢。通過這次合作，我們將面向市場推出全新的體驗方式，為這座城市多樣化的娛樂產業注入新鮮血液。」

相信基於本次合作，匯聚聯盟電競及美高梅雙方在各自領域的經驗與優勢，該場館將發展成為全球矚目的電子競技體驗中心。此外，聯盟電競在中國深圳、上海和美國加州奧克蘭等地都將陸續有新的電競場館落成，並將在北美加利福尼亞推出一輛移動電競大篷車，其全球電競網路樞紐日漸壯大。

關於聯盟電競

聯盟電競是中國的一家由多家大型遊戲、體育和娛樂公司組成的合資企業。其中包括聯眾國際（SEHK：6899）、空中網（納斯達克股票代碼：KZ）、體育之窗（NEEQ：834358）等。通過布局全球電競場館，以此為依託創辦自有品牌賽事，並進行電競相關節目製作與發行，以「場景+內容」的全新電競生態模式，打造頂級電競IP。公司於8月注資北美高級電競產業公司Esports Arena、成立歐洲分公司ELC Gaming，將業務網路迅速擴充至全球範圍，隨後展開旗下第一支國際IP賽事「Super Stars」，賽事獲得暴雪《爐石傳說》官方授權，吸引來自全球10個國家最具影響力的16名頂尖爐石選手參與競技，比賽首日便在全球最大直播平台——Twitch上成為第五大流量內容，創下了《爐石傳說》全球第一在線觀看流量。