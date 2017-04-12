莎拉波娃曾有「網壇第一美女」之稱。近年來，雖有很多小花與其爭艷，但已經29歲的她風姿依舊不減。近日，英媒爆出莎娃在洛杉磯被拍到的照片，扎染緊身褲配灰色羊絨圍巾，盡顯時尚范兒十足。

正在為月底的復出之戰積極訓練的莎娃，周二在洛杉磯街頭被拍到。俄羅斯姑娘當時正在散步，還邊走邊看手機。

照片中的她穿著一條扎染的女式緊身褲，配一件長而寬鬆的灰色T恤，圍著柔軟的灰色山羊絨圍巾，腳下登著一雙白色運動鞋加短襪，外罩一件對比鮮明的夾克。她的金髮在頭后紮成了馬尾，左肩上還背著紅色的女士提包。即便是素顏，看上去也是渾身都散發著時尚女王范兒！

自去年被因被查出服用米屈肼被禁賽以來，莎娃已遠離賽場1年多了。4月26日，15個月的禁賽期即將到期，前網壇一姐也將持外卡在斯圖加特保時捷大獎賽上持外卡復出。

雖然復出之路頗具爭議，但堅強的俄羅斯姑娘正卯足了勁兒，要用自己的實際表現來回擊那些反對的聲音。雖然此前也曾爆出她可能腳踝有傷的消息，但不出意外，我們將在2周后的周三看到莎娃重出江湖的表演。

（月光）