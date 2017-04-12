騎士認慫?末戰賠率遲遲不開 關鍵時刻他不拼了北京新浪網 (2017-04-12 14:16)
常規賽末戰皇帝再休戰？
NBA常規賽將於日期:4月13日全部結束，然而東部冠軍的最終歸屬還要等到騎士和凱爾特人的比賽結束才能最終揭曉。需要注意的是，博彩公司早早的開出了凱爾特人的賠率，而騎士的盤口至今未出。
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目前，綠軍以52勝29負的戰績暫居東部第一，騎士的戰績為51勝30負。騎士若想奪冠，在戰勝猛龍的同時還要寄希望於綠軍負於雄鹿；而綠軍對陣雄鹿的比賽，主隊勝賠已經低至1.07，綠軍距離贏球似乎只是時間問題，騎士明天的比賽早已「無關痛癢」。既已如此，為何盤口卻遲遲不開呢？
其實，騎士盤口至今未開與詹姆斯等主力被曝出輪休不無關係。在之前與熱火交戰的比賽中，騎士就輪休了詹姆斯和歐文，騎士也在加時賽中負於熱火，喪失了東部爭冠的主動權。
已目前的戰績來看，騎士即使最後一場力拚贏球也不一定能如願問鼎。東部第一固然重要，但此時選擇輪休主力也是合情合理。本賽季，年近33歲的詹姆斯場均出場時間達到37.8分鐘，高居聯盟第一，適時的輪休主力，顯然是騎士戰術的一部分。作為衛冕冠軍，詹姆斯和他的騎士還有著更長遠的目標！（小桐）
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