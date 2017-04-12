袁姍姍最近的馬甲線2.0升級又讓吃瓜群眾驚呆了，

能擁有這樣的好身材是多少人的夢想！

長得比你好看的人都比你努力，

你還什麼理由不運動？

但是，

明明學著人家練卷腹，

肚子怎麼還是不見小？

為了練馬甲線連米飯也不敢吃，

肌肉曲線還是不明顯？

天天跑步超過半小時，

馬甲線還是不肯出來？

殊不知，其實是你踩中了雷區！

今天小編總結了6個練馬甲線的雷區，

避開它們！

讓你輕鬆養成馬甲線~

雷區一：練出馬甲線一個動作就能搞定

有很多人認為練馬甲線只需要一個動作——卷腹，就能搞定，其實不然。

解密雷區

由於馬甲線在腹部，腹部的組成本身就不是一塊肌肉，而是由多塊肌肉所組成的，馬甲線則是腹肌和腹外斜肌之間形成的線條， 因此馬甲線需要多個動作相結合，並從不同角度來練習，鍛煉腹部不同部位的肌肉。

另一方面，卷腹動作燃燒脂肪的能力很小，如果肚子上的贅肉還沒消掉，就算練出了八塊腹肌，也會被厚厚的脂肪層擋住，更別指望可以秀出馬甲線了。

最後，對於新手來說，過量的卷腹會讓你的腹肌訓練過度，造成身體疼痛，關節勞損等，影響健身效果。

正確做法

1、配合其他動作：

平板支撐：幫助你緊實肌肉，讓你的肌肉線條看上去更完美。

登山式俯卧撐：鍛煉身體核心區肌肉群以及胯部肌肉。

2、堅持每周4-5次、每次30分鐘以上的有氧運動，比如跑步。

雷區二：練馬甲線時不能食用碳水化合物

很多人認為練馬甲線時攝入碳水化合物，會幫助脂肪在腹部囤積，不利於練習效果，因此完全拒絕攝入碳水化合物。其實，這樣做並不科學。

解密雷區

如果在運動時人體得不到充足的碳水化合物，可能會出現肌肉和肝臟的肝糖儲備耗盡，從而導致肌肉出現無力狀，導致鍛煉無法堅持，影響效果，因此要補充一定的碳水化合物。





正確做法

在運動前1-2小時或運動后40分鐘左右食用這類碳水化合物，比如全麥麵包、香蕉等，其他的時候則多食用富含膳食纖維、到達體內能緩慢釋放能量的碳水化合物，比如蔬菜、燕麥等，它們能為你的運動提供所需能量。

其實，真正要拒絕的不是碳水化合物，而是高熱量的垃圾食物，比如油炸食品、薯片等，它們容易在腹部堆積脂肪，影響你的健身效果。





雷區三：馬甲線和其他肌肉不一樣

很多人認為馬甲線和其它肌肉不一樣，練胸肌時，知道要大重量低次數，練腹部肌肉卻採用超低重量和高次數，這是不對的。

解密雷區

事實上，腹部肌肉群和胸肌本質上是一樣的，練習的方法不用特別區分，完全可以用練胸肌的方法來練馬甲線。

正確做法

練馬甲線的頻次，以每周2-3次為宜，確保腹肌在此期間得到充分的休息。練馬甲線的力度，則應該每次15分鐘以上，以多種動作多角度來刺激腹肌和腹外斜肌。

雷區四：馬甲線能靠跑步練成

不少人覺得跑步簡直是萬能的，瘦腰瘦腿瘦手臂，練馬甲線也能靠跑步來達成，事實當然不是這樣。

解密雷區

跑步作為有氧運動，有助於我們減少脂肪，對於增肌的作用很小，因此不能只依靠跑步來練好馬甲線。

正確做法

跑步能起到非常好的減脂效果，但是想要馬甲線美麗的線條顯現出來，還是需要配合無氧訓練，針對腹部肌肉群進行鍛煉。例如：HIIT高強度間歇性訓練法。

雷區五：練馬甲線有速成方法

很多人都說，練馬甲線有速成方法，其實不然，任何的健身效果都需要持之以恆的運動、正確的練習動作及科學的營養膳食。

解密雷區

減重也許可以在短時間內取得一定成效，塑形卻是需要實實在在的汗水和付出，沒有時間積累，是無法做到的。特別是當你鍛煉一段時間，體脂降低之後，身體上細微的改變會越來越不明顯，要練出清晰的馬甲線，速成可不現實。

正確做法

想要漂亮的馬甲線，就一定要堅持！

在堅持的過程中，平板支撐是一個很好的幫手。雖然它的主要作用並不是減肥瘦肚子，但卻可以緊實肌肉，讓你的肌肉線條更加完美，馬甲線也會更漂亮。

雷區六：馬甲線只要練出來就可以放寬心了

很多小夥伴認為練出了馬甲線，就可以一勞永逸，其實這是不對的。後期保持馬甲線也很重要，要從運動和營養兩方面進行管理，雙管齊下，才可以持久擁有馬甲線的好身材。

解密雷區

體脂率是擁有馬甲線的一個重要指標，只有體脂率達到一定的數值，才會有馬甲線的顯現。如果後期沒有規律的運動或不控制飲食，攝入高熱量的食物，都會造成脂肪增多，體脂率增高。辛苦練成的馬甲線，就會離你遠去。

正確做法

飲食上，仍要保持健康的飲食習慣，要避免多吃高熱量、重鹽、重油的食物。

運動上，繼續堅持有規律的運動，每周運動4-5次，拒絕「懶癌」哦。

完美避開雷區，

堅持鍛煉，

控制飲食，

即刻擁有完美馬甲線，

讓你的朋友圈再添一道風景。

還不快來練起來！（萊動）