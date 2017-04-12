摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。

拜仁慕尼黑VS皇家馬德里

比賽時間：04月13日 02：45

拜仁上一場賽事面對德甲對陣多特蒙德，球隊10分鐘就取得進球，最終憑藉7成的控球率，4：1完勝大黃蜂，贏下國家德比。皇馬上周在西甲聯賽中對陣馬競，控球率超過6成卻受制於對方的高效反擊，最終以1：1戰平收場，皇馬最近表現平穩，各項賽事連續9場不敗取得7勝。

本場賠率是1.79 4.00 4.30，歷史同賠當中，主勝概率為52%，平局概率為27%，客勝概率為21%，賠率顯示主隊優勢明顯。從歷史交鋒數據得知，皇馬與馬競近10場交鋒中，拜仁3勝1平6負，並不佔優，尤其近5次交手，拜仁1勝4負，處於下風。

主客場方面，拜仁本賽季至今22個主場保持不敗，其中19戰取得勝利並有17場獲得2個以上進球，展現了強悍的進攻火線和強大的主場氣勢。皇家馬德里客場豪取5連勝，實力同樣不容小覷。本場比賽競彩亞盤開出初盤讓半球，經過一定受市后升至半一盤，盤口表明對拜仁的絕對支持，加上上一場比賽中佩佩被隊友克羅斯撞傷，恐無法出戰，皇馬後防受到嚴峻考驗，綜合考慮，本場比賽拜仁主場贏球可期。

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